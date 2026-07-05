Le anticipazioni di Far Away relative alla puntata in onda mercoledì 8 luglio 2026 su Canale 5 annunciano sviluppi destinati a cambiare gli equilibri della soap turca. Uno dei momenti più intensi riguarderà Alya. La donna si recherà sulla tomba di Boran per affrontare definitivamente il proprio dolore. Sopraffatta dall'emozione, si lascerà andare alle lacrime e prenderà una decisione altamente simbolica. Alya sfilerà dal dito la fede nuziale e la seppellirà accanto alla tomba del marito, come gesto definitivo di addio. Tra le lacrime accuserà Boran di aver deciso il suo destino senza darle la possibilità di scegliere, affidandola a Cihan e condannandola a un matrimonio che lei non aveva mai desiderato.

In quel momento rinnegherà il loro amore, convinta che l'ultima volontà del marito abbia stravolto completamente la sua esistenza.

Ecmel finisce in ospedale, Kaya chiede di vedere Zerrin

La vicenda riprenderà con Erol che informerà Cihan del buon esito del piano organizzato contro Ecmel. L'uomo gli comunicherà infatti che lo Sfregiato ha portato a termine il compito affidatogli e che il rivale è stato gravemente ferito, tanto da essere ricoverato in ospedale.

Nel frattempo, all'interno del carcere, Kaya vivrà momenti di grande sconforto. Il giovane implorerà il fratello di aiutarlo a parlare con Zerrin, convinto che soltanto un confronto diretto possa chiarire quanto accaduto tra loro e convincere la ragazza a non voltargli definitivamente le spalle.

Parallelamente, Nare proverà a mettersi in contatto con Sahin dopo il mancato appuntamento della sera precedente. La giovane spererà di ricevere finalmente spiegazioni, ma al telefono risponderà Fidan.

La donna sarà molto dura nei suoi confronti e le ordinerà di smettere di cercare il figlio, ribadendo che continuare quella relazione non farebbe altro che provocare nuova sofferenza a entrambi. Le sue parole contribuiranno ad aumentare il dolore e la confusione di Nare.

Mine confessa tutto a Cihan

Anche Mine sarà costretta a uscire allo scoperto. Durante un confronto con Cihan, la donna ammetterà di essere stata lei a far arrivare ad Alya il filmato registrato da Boran prima della sua morte. Una confessione che chiarirà definitivamente come la verità sia arrivata nelle mani della giovane e che potrebbe avere conseguenze significative nei rapporti tra tutti i protagonisti.

Nel frattempo Sahin riuscirà finalmente a raggiungere Nare in ospedale, deciso a starle accanto in un momento così delicato. Il loro incontro, però, durerà pochissimo. Sadakat li sorprenderà insieme e reagirà con grande durezza. La donna ordinerà immediatamente a Sahin di allontanarsi e accompagnerà personalmente la figlia a casa del marito, convinta che sia l'unico modo per mettere definitivamente fine alla loro relazione.

Zeynep prova ad avvicinarsi a Cihan

Intanto, alla villa, Sadakat continuerà a perseguire il proprio obiettivo di avvicinare Zeynep a Cihan. La giovane entrerà nella stanza dell'uomo con la scusa di portargli un caffè. Cihan, però, comprenderà immediatamente che quel gesto è stato organizzato dalla madre e prenderà le distanze, dimostrando ancora una volta di non voler assecondare i suoi piani.

Successivamente Cihan raggiungerà Alya in ospedale e proprio lì avrà un faccia a faccia con Sahin, alimentando ulteriormente la tensione tra i due.

Anche Nare si recherà nella struttura sanitaria per una visita di controllo e, all'ingresso, incrocerà nuovamente Sahin. Sarà in quell'occasione che la giovane prenderà una decisione sofferta ma definitiva. Pur continuando ad amarlo, gli comunicherà di essere tornata a vivere con Ozkan e di aver deciso di non aspettarlo più. Una scelta dettata non dalla mancanza di sentimenti, ma dalla convinzione che il loro amore stia causando soltanto dolore a chi li circonda.

Alya confida a Nare la verità su Boran

Prima di congedarsi, Alya parlerà con Nare del filmato lasciato da Boran.

La donna le confesserà di aver finalmente visto il video registrato poco prima della sua morte e di aver scoperto che è stato proprio lui a chiedere a Cihan di sposarla e di proteggerla.

Una rivelazione che continuerà a tormentare Alya e che rischia di cambiare definitivamente il suo rapporto con Cihan, mentre il peso dell'ultima volontà di Boran continuerà a influenzare il destino di tutti i protagonisti.