Le trame delle puntate della prima stagione di Far Away in programma a breve su Canale 5 raccontano che ci saranno momenti difficili per Sahin che finirà in carcere con l'accusa di omicidio. Sedat accuserà il cugino di Nare di aver provocato la morte di suo padre Mahmut durante un parapiglia.

Mahmut muore durante un parapiglia con Sahin

Kaya rapirà Zerrin prima di sposarsi con Sedat. La donna si ribellerà inizialmente al rapimento del cugino poiché aveva accettato le nozze combinate per evitare che Ecmel continuasse a prendersela con Sahin. La ragazza cambierà presto idea, finendo per fare l'amore con Kaya.

Ayla aiuterà i due amanti a nascondersi. La protagonista si schiererà dalla loro parte, accettando di organizzare il loro matrimonio nel giro di pochissimo tempo. Durante le nozze accadrà il colpo di scena quando avverrà un grande scontro tra la famiglia di Sedat e gli Albora, capeggiata da Cihan. In questa circostanza, Mahmut darà l'impressione di voler uccidere Kaya per aver vendicare l'onore del figlio Sedat. Da lì a poco nascerà un parapiglia tra Sahin e l'uomo che finirà per morire colpito da un colpo d'arma fuoco.

Sedat fa arrestare il cugino di Nare con l'accusa di aver ucciso suo padre

Le anticipazioni turche di Far Away raccontano che l'arrivo della polizia farà saltare le nozze segrete tra Kaya e Zerrin mentre segnerà l'inizio di un vero e proprio incubo per Sahin.

Sedat accuserà quest'ultimo di aver provocato la morte di suo padre Mahmut. Il cugino di Nare verrà portato in carcere dove dovrà vedersela con la furia di Ecmel, che lo prenderà a schiaffi ricordandogli che avrebbe dovuto lasciare che Mahmut uccidesse Kaya.

Allo stesso tempo, Demir si dichiarerà disposto a mediare per far uscire Sahin di prigione in cambio di qualcosa destinato a cambiare per sempre la vita di Zerrin.

Alya non è fuggita in America

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Far Away andati in onda ad inizio luglio in televisione, Alya e Cihan hanno preso parte alle nozze tra Zeynep e l'uomo che davvero ama. In questo frangente, la protagonista ha messo in azione il suo piano di fuga.

La donna ha approfittato della confusione del lieto evento per scappare in compagnia di Deniz. Madre e figlio hanno raggiunto l'aeroporto decisi a imbarcarsi per l'America ma è accaduto il colpo di scena. Cihan ha raggiunto i due, riuscendo a farli cambiare idea. Alya ha deciso di far ritorno alla tenuta Albora.

Kaya, invece, è rimasto in carcere con l'accusa di aver sparato a Sedat. Cihan è apparso pronto a tutto pur di aiutare il fratello. Alla fine, l'uomo ha scoperto che un motociclista ha ripreso la discussione tra Kaya ed il figlio di Mahmut.