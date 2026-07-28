Le trame delle puntate della prima stagione di Far Away in programma a breve su Canale 5 raccontano che Kaya compierà un gesto nei confronti di Zerrin in seguito al suo sposalizio con Demir. Il giovane raggiungerà villa Baybars per restituire alla cugina l'anello di fidanzamento che le aveva dato come simbolo del loro amore.

Zerrin sposa Demir per salvare Sahin

Sahin sparerà un colpo di pistola a Mahmut, che provocherà la sua morte. Il giovane verrà arrestato con l'accusa di omicidio mentre Demir filmerà col proprio cellulare lo scontro appena avvenuto.

L'uomo ricatterà Zerrin, pretendendo che diventi sua moglie se vuole che il video capace di scagionare suo fratello venga consegnato alla polizia. La donna accetterà la proposta nuziale di Demir dopo essere stata messa alle strette dai genitori. La ragazza racconterà a Demir di non essere vergine poiché aveva avuto una notte di passione con Kaya. Le parole non scalfiranno l'uomo, intenzionato a dare inizio alla sua vendetta contro Cihan, reo di aver sposato anni prima la sua amata Seyda per mettere fine alla guerra tra le due famiglie.

Anticipazioni Far Away: Zerrin capisce che Kaya ha rinunciato a lei

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Demir farà una promessa a Zerrin durante la loro luna di miele.

L'uomo rassicurerà la sposa di non avere intenzione di avere con lei rapporti intimi in quanto ancora preso dall'ormai defunta Seyda. Baybars deciderà di mantenere in bianco il matrimonio con Zerrin solo per separarla da Kaya e farla pagare a Cihan.

Nel frattempo, il minore degli Albora si precipiterà a villa Baybars per restituire alla cugina l'anello di fidanzamento che si erano scambiati come pegno d'amore. Zerrin capirà che Kaya ha rinunciato per sempre al loro amore. La decisione renderà felice non solo Demir ma anche Sadakat, da sempre restia all'amore dei due cugini.

Zerrin e Kaya non sono riusciti a sposarsi

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda a fine luglio su Canale 5, Alya è andata incontro ad una brutta sorpresa quando ha capito che Mine e Cihan sono amanti dopo averli visti discutere animatamente in ospedale.

La donna ha chiesto una spiegazione al marito che non ha potuto fare altro che confermare quando scoperto da lei. Zerrin e Kaya, invece, hanno deciso di sposarsi in gran segreto dopo che lui ha impedito le nozze di lei con Sedat. I due hanno trovato riparo in un luogo isolato dove sono stati raggiunti da Kadir e Alya. Quest'ultima ha detto ai due innamorati che li avrebbe aiutati a sposarsi. Ma il piano della coppia non ha avuto il risultato sperato a causa dell'intervento di entrambe le famiglie che hanno dato vita ad uno scontro.