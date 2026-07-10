La settimana di Far Away (Uzak Şehir) si aprirà con un episodio ricco di emozioni e di scelte destinate a cambiare il corso della storia. Nella puntata in onda lunedì 13 luglio alle 14:45 su Canale 5, i riflettori saranno puntati soprattutto su Alya, chiamata a prendere una decisione che potrebbe cambiare per sempre il suo futuro e quello del piccolo Deniz. Dopo aver pianificato nei dettagli la sua partenza, Alya raggiungerà l'aeroporto insieme al figlio con l'obiettivo di lasciare la Turchia e volare a New York. La donna sembrerà ormai convinta di iniziare una nuova vita lontano da tutto e da tutti, certa che quella sia la scelta migliore per sé e per il bambino.

Alya in aeroporto con Deniz

Quando arriverà davanti ai controlli dei passaporti, però, qualcosa la farà improvvisamente vacillare. Proprio nel momento decisivo, Alya non riuscirà ad andare avanti e resterà immobile, combattuta tra il desiderio di voltare pagina e i sentimenti che ancora la legano alla sua attuale vita.

A rendere ancora più intenso quel momento sarà la presenza di Cihan, che avrà seguito Alya fino all'aeroporto senza però interferire con la sua decisione. Sarà Deniz ad accorgersi per primo dell'uomo: il bambino gli correrà incontro senza esitazione per stringerlo in un affettuoso abbraccio, regalando una scena destinata a toccare profondamente anche Alya.

Quel gesto spontaneo del piccolo avrà un peso enorme.

Rendendosi conto del forte legame che unisce Deniz a Cihan, Alya capirà di non sentirsi pronta a chiudere definitivamente quel capitolo della sua vita. Dopo un lungo momento di riflessione, sceglierà così di rinunciare alla partenza sua e di Deniz e farà ritorno alla villa insieme a Cihan, una decisione che potrebbe cambiare completamente gli equilibri tra loro.

Nel frattempo, un'altra vicenda terrà con il fiato sospeso la famiglia. Sadakat accuserà un improvviso malore che desterà grande preoccupazione. Sarà Alya a visitarla per prima e, dopo aver valutato le sue condizioni, le consiglierà di sottoporsi quanto prima a una visita cardiologica per approfondire le cause del malessere ed evitare possibili complicazioni.

Anche sul fronte di Kaya non mancheranno nuovi problemi. Il giovane scoprirà infatti che il destino di Zerrin potrebbe essere già stato deciso dalla sua famiglia. La ragazza, infatti, rischia di essere costretta a sposare Sedat, una notizia che getterà Kaya nello sconforto.

Incapace di accettare questa prospettiva, il ragazzo deciderà di passare all'azione. Convinto che dietro questa decisione ci sia la volontà di Ecmel, Kaya lo affronterà direttamente nel tentativo di fermare un matrimonio che potrebbe separarlo definitivamente dalla donna che ama.

La puntata di lunedì metterà quindi al centro tre vicende destinate a intrecciarsi: la scelta inaspettata di Alya, le preoccupanti condizioni di salute di Sadakat e la battaglia di Kaya per impedire che Zerrin venga costretta a un matrimonio combinato. Un episodio ricco di emozioni, destinato ad aprire nuovi scenari per tutti i protagonisti della soap turca.