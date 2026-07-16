Le trame delle puntate turche di Far Away in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5 annunciano che Alya Smith si troverà faccia a faccia col suo passato. Fikriye farà il suo arrivo alla viglia degli Albora, presentatosi come la madre biologica della protagonista. Quest'ultima dimostrerà di non avere un buon rapporto con la genitrice, tanto da parlarne con Cihan,

La madre di Ayla fa il suo arrivo alla villa degli Albora

Fikriye farà irruzione a villa Albora presentandosi come la madre biologica di Alya. Il suo arrivo lascerà tutti senza parole ed anche la protagonista reagirà con un misto di rabbia e rifiuto.

La donna dimostrerà di non essere in buoni rapporti con la nuova arrivata. La dottoressa informerà Fikriye che averla partorita non le dà il diritto di chiamarla figlia. Sadakat, a questo punto, approfitterà di questo momento per attaccare la nuora ma Cihan fermerà il confronto. L'uomo ordinerà alla nuova arrivata di andarsene ma lei non apparirà intenzionata a lasciare Mardin.

Fikriye ha venduto la figlia a Caroline per 300 mila euro

Le anticipazioni turche di Far Away rivelano che Alya deciderà di aprire il suo cuore a Cihan. La donna spiegherà che Fikriye è stata una madre assente, capace solo di farla vivere nella paura quando portata a casa le sue conquiste. La protagonista ricorderà che era solita chiudersi nella sua stanza fino a decidere di scappare di casa aiutata da Caroline.

Il pubblico, a questo punto, scoprirà che Fikriye aveva preteso 300 mila lire per permettere a Caroline di adottare Alya. Un gesto che quest'ultima aveva preso male, tanto da chiudere i rapporti con lei. Cihan ascolterà senza giudicare la confessione della moglie, rivelandole che il suo passato non cambia l'opinione che ha di lei.

Sadakat ha capito che Cihan prova dei sentimenti per la moglie

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away che sono state trasmesse a metà luglio sui teleschermi di Canale 5, Ecmel è tornato indietro sui suoi passi dopo il fallimento della sua fuga dal carcere. Il criminale ha deciso che sua figlia avrebbe dovuto sposare Sedat. Zerrin ha accettato il suo destino, comunicandolo a Nare.

La scelta della giovane ha fatto arrabbiare Kaya, che è diventato ingestibile ed intrattabile. L'uomo se l'è presa con sua madre che secondo lui è la vera colpevole di questa vicenda. Alya ha spiato la conversazione, apprendendo un dettaglio. La dottoressa ha capito che Sadakat nasconde un terribile segreto. Allo stesso tempo, Alya ha curato CIhan con amore e lui ha dimostrato di aver apprezzato moltissimo. Sadakat si è resa conto che suo figlio ha iniziato a provare dei sentimenti verso sua moglie.