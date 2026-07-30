Mine inizierà la sua guerra nelle prossime puntate di Far Away e avrà un'alleata inaspettata: Sadakat la appoggerà appena saprà che aspetta un figlio maschio da Cihan. Le anticipazioni tv rivelano che Alya e Cihan saranno sempre più vicini, ma a rovinare tutto penserà Mine che annuncerà l'arrivo di un figlio maschio, l'erede degli Albora.

Mine pretenderà la rivincita in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Mine presto sarà al centro delle trame e il suo amore per Cihan diventerà sempre più ossessivo. Nelle prossime puntate, Albora sarà molto chiaro con la sua amante e le intimerà di stare lontano da lui e dalla sua famiglia.

Le parole di Cihan serviranno a scoraggiare Mine, ma solo per un breve periodo. Presto la donna tornerà più agguerrita che mai e troverà un'alleata inaspettata mentre Cihan sarà molto vicino ad Alya. Mine scoprirà di essere incinta e saprà benissimo di avere la chiave per entrare a villa Albora dalla porta principale. All'inizio, Mine terra segreta questa novità, ma superato il periodo più critico della gravidanza dirà tutto a Sadakat, stringendo un patto con lei. La madre di Cihan offrirà a Mine le nozze con suo figlio se il bambino dovesse essere maschio. Nel caso in cui fosse una bambina, invece, Sadakat prometterà che troverà una casa per Mine che avrà un ruolo secondario nella famiglia.

Le due donne converranno che sarà meglio non dire nulla a Cihan, almeno fino all'ecografia che rivelerà il genere del nascituro.

Alya pronta a tutto per restare con Cihan

Nelle prossime puntate di Far Away, Mine si giocherà benissimo le sue carte tramando con Sadakat alle spalle di Cihan. Quest'ultimo, invece, nutrirà un forte sentimento per Alya e sarà pronto a dichiararsi. Tutto crollerà quando Mine avrà un malore e sarà ricoverata d'urgenza. Cihan saprà da sua madre della gravidanza e sarà furioso. L'uomo preciserà che il suo posto è con sua moglie: "Alya è diventata il mio respiro". Quando si scoprirà che il figlio in arrivo è un maschio, Sadakat non perderà tempo e inviterà Mine alla villa.

Alya saprà tutto da Cihan ma la sua reazione non sarà quella sperata da Mine. La moglie di Cihan non si farà da parte, ma rivendicherà il suo posto a gran voce, dando inizio a una vera è propria guerra che Mine non avrà intenzione di perdere. Sadakat, per la prima volta, avrà paura di Alya.