"Zeynep è incinta di 16 settimane": con questa verità Alya scuoterà Sadakat nelle prossime puntate di Far Away.

Le anticipazioni tv rivelano che Sadakat imporrà il matrimonio religioso a Cihan e Zeynep. Questa sarà l'unico modo per salvare la vita alla ragazza, ma quando Alya sarà interpellata preciserà che Alya aspetta un figlio. Sadakat andrà su tutte le furie e si sentirà ingannata, anche se Zeynep proverà a spiegare la delicata situazione.

Zeynep pedina di Sadakat in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Zeynep sarà protagonista nelle prossime trame.

La ragazza, arrivata a villa Albora per dare un figlio a Cihan, farà amicizia con Alya. Quest'ultima si renderà subito conto dell'inferno che sta vivendo Zeynep, venduta dalla sua famiglia a Sadakat come se fosse merce. Cihan non avrà nessuna intenzione di dare un nipote a Sadakat con Zeynep e non condividerà il letto con lei neanche una notte. Visto che il piano non procederà come voleva, Sadakat passerà all'attacco permettendo a Zeynep di tornare con i suoi. La ragazza, tuttavia, sarà disperata e lascerà a Alya un biglietto: "Se vado con loro mi uccidono". Inizierà una corsa contro il tempo per salvare la vita a Zeynep e riportarla alla villa, proprio come voleva Sadakat.

L'imposizione di Sadakat a Cihan: le nozze religiose

Nelle prossime puntate di Far Away, Sadakat convocherà suo figlio nello studio e lo metterà di fronte a una scelta: sposare Zeynep con il rito religioso o lasciare che lei vada via a costo della sua vita. Cihan non potrà rifiutare e chiamerà l'imam per celebrare il rito, ma prima chiamerà Alya per parlarle della situazione e chiedere il suo parere. La dottoressa avrà una cosa importante da rivelare a Sadakat: "Zeynep è incinta di 16 settimane". Alya terrà a ricordare a sua suocera che la ragazza è lì con la forza e questo non è affatto giusto. "Ti darà il nipote che tanto desideri tra cinque mesi", dirà Alya a Sadakat che andrà su tutte le furie con Zeynep.

La madre di Cihan, infatti, non potrà tollerare che la ragazza abbia preso in giro tutti e si scaglierà contro di lei. Zeynep in lacrime dirà che lei è innamorata ma suo padre non accetta il suo fidanzato e non le permette di sposarlo.