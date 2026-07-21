Le trame delle puntate di Far Away in programma dal 27 al 31 luglio in prima visione sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Sahin verrà arrestato con l'accusa di aver posto fine alla vita di Mahmut. Demir interverrà nella situazione, informando Zerrin di avere la prova capace di salvare suo fratello ma di voler qualcosa in cambio da lei.

Sahin in carcere, Demir vuole sposare Zerrin

Alya sorprenderà Cihan e Mine avere una discussione all'interno dell'ospedale per cui ha iniziato a lavorare. La protagonista rimarrà sconvolta quando apprenderà che i due hanno da tempo una relazione.

La donna si sentirà tradita dal marito, che nel frattempo non risponderà alle chiamate di Mine una volta tornato alla tenuta.

Nel frattempo, Mahmut sarà sul punto di uccidere Kaya con un colpo d'arma da fuoco per aver impedito le nozze tra Sedat e Zerrin. Sahin salverà la vita del cugino mentre partirà improvvisamente un colpo che ucciderà Mahmut. Fidan accuserà un malore mentre suo figlio verrà portato in carcere con l'accusa di aver ucciso l'uomo. Nella difficile situazione farà il suo ingresso Demir, che informerà Zerrin di avere la prova capace di scagionare suo fratello ma di volere qualcosa in cambio. L'uomo chiederà alla giovane di sposarlo. Zerrin accetterà per amore di Sahin.

Ayla vuole divorziare da Cihan

Le anticipazioni settimanali di Far Away narrano che Ayla apparirà intenzionata a divorziare da Cihan. Quest'ultimo non apparirà contento della decisione della moglie, informandola che farà il possibile affinché resti sua moglie. Per farlo, l'uomo farà in modo che tutti gli avvocati di Mardin non assumano la difesa di Ayla. Mine, invece, apparirà sempre più sconvolta dalla fine della storia con Cihan. La donna tornerà in clinica dove avrà un confronto con la rivale, alla quale offrirà il suo aiuto per divorziare dal marito. Ma la protagonista rifiuterà l'offerta visto che è stata l'amante di Albora.

Kaya ha fatto saltare le nozze di Zerrin

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda a fine luglio sui teleschermi di Canale 5, Kaya ha rapito Zerrin, facendo saltare il suo matrimonio con Sedat.

Mine e Alya, invece, si sono lasciate andare a particolari confidenze. La protagonista è apparsa intenzionata a capire chi sia l'amante di suo marito, che è intervenuto per portarla via. I due hanno avuto una lunga discussione, dimostrando di essere gelosi l'uno dell'altra. Deniz, intanto, ha regalato a sua madre una cornice con all'interno una foto raffigurante lui, lei e Cihan. Infine a villa Albora si sono presentati Fidan, Sahin, Mahmut e Sedat con le loro guardie del corpo per cercare Zerrin.