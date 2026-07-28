Le trame delle nuove puntate di Far Away che il pubblico avrà modo di vedere dal 3 al 7 agosto in prima visione sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Nare proverà ad impedire le nozze tra sua cugina Zerrin e Demir. Ugur, invece, dirà a Mine di credere che tra di loro ci sia del tenero.

Nare prova a convincere Demir a non sposare Zerrin

Alya si confronterà col suo avvocato in merito alla causa di divorzio da Cihan. La protagonista vorrà organizzare un incontro con l'Albora ed Erol. Durante il faccia a faccia, la madre di Deniz apprenderà che l'avvocato è a conoscenza della doppia vita del marito.

Cihan accompagnerà poi Alya a lavoro dove incontrerà Ugur, intenzionato a testimoniare a favore della ginecologa. L'uomo ordinerà al cardiologo di allontanarsi da sua moglie.

Nare, nel frattempo, non rivelerà a Kaya che Zerrin sta per sposare Demir dopo essere stata minacciata da Sadakat. La donna proverà a convincere Baybars a non sposare sua cugina, svelandogli la verità sulla morte di Seyda. La rivelazione non avrà il risultato sperato poiché l'uomo apparirà deciso ad andare avanti con le nozze.

Anticipazioni Far Away: Ugur dice a Mine di credere che tra di loro ci sia qualcosa

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Mine ed Ugur si recheranno a cena insieme. In questa circostanza, la dottoressa farà abuso di bevande alcoliche, tanto da reagire molto male quando il cardiologo le confiderà che tra di loro sta nascendo qualcosa.

Cihan porterà Nare alla villa. Sarà in questa circostanza che il protagonista chiederà alla madre Sadakat di non rivolgere più la parola ad Ozkan dopo aver scoperto che sta facendo affari con loro nemico Demir.

Alya ha scoperto che Mine e Cihan sono amanti da tempo

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Far Away andati in onda a fine luglio sui teleschermi italiani, Alya ha scoperto che Zerrin e Kaya stanno per sposarsi. La ragazza ha chiesto alla protagonista di farle da testimone. Una volta tornata a casa, la ginecologa ha subito il terzo grado da Cihan. Alya ha resistito, non rivelando niente del patto stretto con Zerrin e Kaya.

Alla festa in ospedale, intanto, Cihan ha fatto cambiare i posti per evitare che sua moglie fosse seduta al fianco di Ugur.

Alya ha ricevuto un premio come il cardiologo che nel discorso di ringraziamento ha raccontato di aver rifiutato la proposta di un altro ospedale. Intanto Mine si è ubriacata, facendo una scenata di gelosia a Cihan davanti ad Alya. Quest'ultima ha così scoperto che i due sono amanti da diverso tempo. La protagonista ha chiesto una spiegazione al marito, che ha confermato di avere una doppia vita. Infine Nare ha scoperto che suo marito è in combutta con Demir e Sahin.