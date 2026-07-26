Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie tv in onda su Canale 5, rivelano che il rapporto tra Cihan e Alya potrebbe cambiare dopo il mancato divorzio. Durante un confronto privato, il capofamiglia degli Albora riconoscerà il sacrificio compiuto dalla moglie accettando quel matrimonio e le farà una promessa: finché resteranno sposati, non avrà relazioni con altre donne. Cihan chiarirà di aver già chiuso con Mine, indipendentemente dall'esito della causa.

Spoiler Far Away: Alya perde la causa, Cihan ammette le bugie

La richiesta di divorzio presentata da Alya non avrà l'esito sperato.

Davanti al giudice, Cihan dichiarerà di voler continuare il matrimonio e arriverà a sostenere di amare sua moglie.

Il giudice non riterrà sufficienti le ragioni presentate per sciogliere l'unione e respingerà la richiesta di Alya. Una volta tornati a casa, però, la donna affronterà Cihan sulle dichiarazioni fatte durante l'udienza.

Alya gli farà notare di aver mentito davanti al giudice e Cihan non cercherà di negarlo, spiegando di aver preparato quel discorso perché era determinato a impedire il divorzio.

Alya sfida Cihan sul tradimento con Mine

Il confronto si sposterà su Mine. Alya ricorderà al marito che avrebbe potuto chiamare la donna a testimoniare sulla loro relazione, mettendo seriamente in difficoltà la sua strategia davanti al giudice.

Cihan ribadirà che, dal suo punto di vista, la relazione con Mine non poteva essere considerata un vero tradimento, dato che il matrimonio con Alya era nato in circostanze particolari e non come una normale unione sentimentale.

Alya lo metterà subito alla prova: "Se avessi fatto io la stessa cosa, allora non sarebbe stato un tradimento?"

La domanda porterà Cihan a riconoscere quanto Alya abbia sacrificato accettando di sposarlo. Cihan ammetterà di essere stato lui a trascinare Alya in quel matrimonio e di essere consapevole di ciò che lei ha fatto per la sua famiglia. Proprio per questo deciderà di assumersi un impegno nei suoi confronti, dichiarando: "Sono stato io a costringerti a questo matrimonio e so quale sacrificio hai fatto.

Per questo anch'io farò un sacrificio: finché resterò sposato con te, non avrò una relazione con nessun'altra donna".

Cihan lascia Mine e fa una confessione ad Alya

Alya, sorpresa dalle sue parole, gli chiederà cosa sarebbe successo con Mine se il giudice avesse concesso il divorzio.

Cihan le confesserà di aver parlato con Mine già prima dell'udienza e di aver deciso di mettere fine alla loro storia indipendentemente dal risultato della causa.

Alya gli chiederà allora direttamente se amasse davvero Mine, ma Cihan risponderà con un netto "No". Si tratterà di una confessione che, insieme alla promessa di fedeltà, potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase del matrimonio tra Cihan e Alya.