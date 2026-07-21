Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie turca in onda su Canale 5, rivelano che Alya farà luce sul passato di Cihan. Tutto a causa di Mine che, accecata dalla gelosia, le rivelerà un segreto sul passato del marito con l'intento di ferirla. Decisa a capire cosa si nasconda dietro quelle parole, Alya inizierà una ricerca che la condurrà fino a una confessione dello stesso Cihan.

Spoiler Far Away: Alya guarda il video del matrimonio e affronta Cihan

Dopo aver ascoltato le insinuazioni di Mine, Alya non riuscirà a togliersi dalla mente il passato del marito.

Nel tentativo di fare chiarezza, cercherà risposte e, durante la sua ricerca, guarderà anche il video del matrimonio di Cihan.

Le immagini del filmato e, soprattutto, le parole pronunciate da Boran attireranno la sua attenzione, spingendola a collegare alcuni dettagli rimasti finora senza spiegazione. Convinta che dietro quel matrimonio si nasconda una tragedia mai raccontata, deciderà di affrontare Cihan.

Cihan confessa ad Alya la tragedia delle sue nozze

Durante il confronto, Alya farà una domanda cruciale al marito: "Tuo padre è morto durante un matrimonio?". Cihan sceglierà di non nascondere la verità: "Durante il mio matrimonio".

La confessione lascerà Alya senza parole. La donna capirà così che il giorno che avrebbe dovuto rappresentare il momento più felice della vita di Cihan si è trasformato invece in una tragedia che ha segnato profondamente la famiglia Albora.

Cihan e la verità sul passato, Alya sconvolta

Le parole del marito permetteranno ad Alya di comprendere meglio il peso che quel drammatico evento continua ad avere nella vita di Cihan. La morte del padre durante il giorno delle nozze rappresenta una ferita mai rimarginata, capace di influenzare ancora il presente.

Questa sofferta verità finirà per cambiare radicalmente il modo in cui Alya guarda Cihan. Resta però da capire se quella verità sarà sufficiente ad avvicinarli oppure se finirà per allontanarli definitivamente.

L'appuntamento con Far Away è dal lunedì al venerdì su Canale 5 nel primo pomeriggio. Le puntate e le repliche si possono recuperare in qualsiasi momento su Mediaset Infinity.