Le anticipazioni della soap Tv Far Away relative alle puntate in onda dal 27 al 31 luglio rivelano che Sahin verrà arrestato con l'accusa di aver ucciso Mehmet, il padre di Sedat. In realtà si è trattato del tragico epilogo di una colluttazione nel tentativo di salvare Kaya. Inoltre, le nuove trame mostreranno la profonda spaccatura nel matrimonio tra Alya e Cihan, con la donna che vorrà chiedere il divorzio dopo aver scoperto la relazione tra il marito e Mine.

Il dramma di Sahin: arrestato per aver ucciso il padre di Sedat

Il primo grande filone narrativo della settimana vedrà Kaya in gravissimo pericolo di vita.

Mehmet, il padre di Sedat, si mostrerà infatti determinato a vendicarsi di lui per il rapimento di Zerrin, avvenuto proprio nel giorno del matrimonio poi saltato con Sedat. Nel momento in cui Mehmet farà per uccidere Kaya, interverrà tempestivamente Sahin nel disperato tentativo di salvare il cugino. Nel corso della violenta colluttazione tra i due, tuttavia, partirà accidentalmente un colpo di arma da fuoco che ferirà a morte Mehmet. Per il padre di Sedat non ci sarà nulla da fare e per Sahin scatteranno immediatamente le manette con l'accusa di omicidio. In un amaro gioco del destino, il giovane Albora si ritroverà così a condividere la cella di prigione con il padre Ecmel. Nel frattempo, Fidan supplicherà Zerrin di accettare le nozze con Demir, vedendo in lui l'unica figura d'influenza capace di aiutare Sahin a uscire dal carcere, mentre Kaya continuerà a non rassegnarsi alla perdita definitiva della stessa Zerrin.

Alya vuole divorziare da Cihan: anticipazioni al 31 luglio

Sul fronte sentimentale, il clima tra Cihan e Alya si farà sempre più rovente e conflittuale. Dopo aver scoperto le incessanti bugie del marito in merito al suo vero legame con Mine, la dottoressa prenderà la decisione drastica di chiedere il divorzio. Cihan, tuttavia, non avrà alcuna intenzione di concederglielo e attuerà una feroce strategia di ostruzionismo: usando il proprio potere, farà in modo che nessun avvocato della città di Mardin accetti di rappresentare la moglie nella causa legale. Parallelamente, Cihan si mostrerà deciso a chiudere in modo definitivo la sua relazione clandestina con Mine.