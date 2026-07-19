Le nuove anticipazioni dei prossimi episodi di Far Away, la serie turca in onda su Canale 5, rivelano che. Şahin dovrà affrontare uno dei momenti più dolorosi della sua vita. Dopo essere finito in carcere per la morte di Mahmut, il giovane dovrà fare i conti anche con il confronto con suo padre Ecmel, che lo accuserà di aver commesso un errore imperdonabile.
Spoiler Far Away: Şahin viene arrestato per la morte di Mahmut
La tragedia avvenuta durante il tentativo di matrimonio tra Kaya e Zerrin continuerà ad avere pesanti conseguenze. Dopo la morte di Mahmut, colpito accidentalmente durante la colluttazione scoppiata per fermare le nozze, Şahin verrà arrestato e posto in custodia cautelare.
La notizia sconvolgerà entrambe le famiglie, mentre Cihan cercherà una soluzione per evitare che il conflitto degeneri in una nuova faida.
Şahin in cella con il padre Ecmel, scoppia la furia
Una volta trasferito nella struttura detentiva, il ragazzo verrà rinchiuso nella stessa cella del padre Ecmel. L'uomo, invece di confortarlo, lo accuserà di aver mandato in fumo i piani della famiglia. Convinto che il figlio abbia commesso un errore irreparabile, gli rinfaccerà di aver compromesso gli equilibri costruiti negli anni.
"Hai perso la testa? Dovevi colpire Kaya. Invece hai ucciso il nostro più grande alleato", gli griderà con rabbia, accusandolo di aver provocato conseguenze gravissime per tutta la famiglia.
Şahin proverà a spiegare di non aver agito volontariamente e di non avere rimorsi per aver cercato di fermare Kaya, ma le sue parole non basteranno a placare il padre.
Kaya sfida gli Albora e non rinuncia a Zerrin
Mentre Şahin affronterà la dura convivenza in cella e il rifiuto del padre, alla villa Albora continueranno le tensioni. Sadakat accuserà Kaya di aver provocato una tragedia inseguendo il suo amore per Zerrin e lo inviterà a dimenticare la ragazza.
Il giovane, però, non avrà alcuna intenzione di arrendersi. Nonostante la morte di Mahmut, l'arresto di Şahin e il rischio di una nuova faida, ribadirà di non voler rinunciare alla donna che ama.
L'appuntamento con i prossimi episodi di Far Away è dal lunedì al venerdì alle 16:20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.