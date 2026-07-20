Le puntate di Far Away (Uzak Şehir) in onda da lunedì 27 a venerdì 31 luglio promettono di cambiare radicalmente il destino dei protagonisti. La famiglia Albora sarà travolta da una nuova ondata di tensioni che coinvolgerà sentimenti, tradimenti, scontri armati e decisioni destinate ad avere conseguenze importanti. Al centro della scena ci sarà soprattutto Alya, costretta a fare i conti con una scoperta dolorosa che metterà in crisi ogni certezza sul suo matrimonio con Cihan. Parallelamente, anche Sahin, Kaya e Fidan vivranno momenti di enorme apprensione, mentre Mine tenterà un ultimo, inatteso avvicinamento.

Alya scopre la verità su Cihan e Mine

La settimana si aprirà con una rivelazione destinata a cambiare ogni equilibrio. Alya verrà infatti a conoscenza della relazione che, in passato, ha legato Cihan e Mine. La scoperta la lascerà profondamente ferita e metterà improvvisamente in discussione il rapporto costruito negli ultimi mesi con il marito. Il clima si farà ancora più teso quando tutti faranno ritorno alla villa. Mine proverà ad avvicinarsi a Cihan per parlargli, ma lui sceglierà di ignorarla completamente, evitando qualsiasi confronto. Un atteggiamento che non passerà inosservato e contribuirà ad alimentare ulteriormente il malessere di Alya.

Nel frattempo la situazione precipiterà anche su un altro fronte.

Mahmut si troverà faccia a faccia con Kaya e arriverà a puntargli contro un'arma. Tutto sembrerà ormai perduto quando l'uomo sarà sul punto di premere il grilletto. A evitare il peggio sarà l'intervento di Sahin, che riuscirà a frapporsi tra i due nel tentativo di fermare Mahmut. Nel caos della colluttazione, però, partirà improvvisamente un colpo di pistola, lasciando tutti con il fiato sospeso e facendo temere conseguenze gravissime.

Demir mette Fidan davanti a una scelta impossibile

Anche Fidan vivrà ore molto complicate. La donna accuserà un malore che desterà forte preoccupazione, ma sarà subito dopo che la sua situazione diventerà ancora più delicata. Demir le farà infatti una proposta destinata a cambiarle la vita: le chiederà di sposarlo, promettendole in cambio di garantire la libertà e l'incolumità di Sahin, che rischia seri problemi con la giustizia.

Una richiesta che metterà Fidan davanti a un sacrificio enorme.

Ferita dalla verità scoperta su Mine, Alya arriverà a una decisione definitiva. La dottoressa comunicherà a Cihan di voler porre fine al loro matrimonio e gli chiederà ufficialmente il divorzio. L'uomo, però, non avrà alcuna intenzione di lasciarla andare. Pur di impedirle di separarsi da lui, Cihan userà tutta la propria influenza, arrivando a fare pressione affinché nessun avvocato di Mardin accetti di assistere Alya nella causa di divorzio. La donna si ritroverà così sola e senza alcun sostegno legale, costretta a cercare una nuova strada per ottenere la libertà che desidera.

Mine prova ad aiutare Alya

Anche Mine attraverserà un momento molto difficile.

Dopo aver preso atto della fine definitiva del suo rapporto con Cihan, tornerà a lavorare in ospedale e deciderà di affrontare direttamente Alya. Con grande sorpresa, le offrirà il proprio aiuto, cercando di instaurare un dialogo sincero e mettendosi a sua disposizione. La risposta della protagonista sarà però molto netta. Alya rifiuterà qualsiasi sostegno da parte di Mine, incapace di dimenticare che proprio lei ha avuto una relazione con Cihan. Tra le due donne continuerà così a esserci una distanza che, almeno per il momento, sembrerà impossibile da colmare.

Gli episodi in onda dal 27 al 31 luglio segneranno un passaggio fondamentale nella storia di Far Away. La crisi tra Alya e Cihan raggiungerà un punto di non ritorno, mentre le vicende di Kaya, Sahin e Fidan renderanno il clima ancora più teso.

Tra segreti ormai venuti alla luce, proposte sconvolgenti, colpi di pistola e rapporti destinati a rompersi, la soap turca si prepara a regalare una settimana ricca di emozioni e di svolte che avranno ripercussioni anche sugli episodi successivi.