Le nuove anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie tv in onda su Canale 5, rivelano che la trama sarà segnata da un dramma. Dopo aver deciso di aiutare Kaya e Zerrin a coronare il loro sogno d'amore, Alya si ritroverà coinvolta in una situazione molto pericolosa. Il tentativo dei due giovani di sposarsi in gran segreto finirà nel peggiore dei modi, con la morte di Mahmut.

Anticipazioni Far Away: nozze segrete per Kaya e Zerrin, Mahmut corre a fermarli

Con l'aiuto di alcuni amici, Kaya e Zerrin organizzeranno un matrimonio civile a Diyarbakır, convinti di poter iniziare una nuova vita insieme.

Anche Alya sceglierà di sostenere la coppia e si metterà in viaggio per raggiungerli, ignara del fatto che questa decisione la esporrà a un grave pericolo.

La notizia delle nozze arriverà a Mahmut, che si metterà in viaggio per fermare la coppia. Anche Cihan, informato di quanto sta accadendo, correrà sul posto con l'obiettivo di evitare che lo scontro tra le due famiglie degeneri in una nuova faida.

Mahmut punta la pistola contro Kaya

Quando Mahmut raggiungerà Kaya e Zerrin, il matrimonio sarà a un passo. L'uomo estrarrà una pistola e la punterà contro Kaya.

Il giovane, però, non si lascerà intimidire: "Sparami! Sparami in testa!". Poi ribadirà il suo amore per Zerrin: "Anche se mi ucciderai, continuerò ad amarla.

Zerrin è mia".

L'arrivo di Cihan eviterà che la situazione degeneri. Il capofamiglia proverà a convincere Mahmut ad abbassare l'arma e a trovare un accordo per scongiurare una nuova faida tra le due famiglie.

Sparo improvviso alle nozze, muore Mahmut

Nonostante i tentativi di mediazione di Cihan, giunto sul posto insieme a Şahin, la tensione raggiungerà il culmine. Durante una violenta colluttazione per disarmare l'uomo, Şahin sparerà accidentalmente a Mahmut, uccidendolo.

L'uomo si accascerà a terra sotto gli occhi dei presenti, mentre i suoi figli correranno disperati verso di lui, chiamandolo più volte: "Papà! Papà, alzati!".

La morte di Mahmut segnerà un punto di non ritorno nella guerra tra le due famiglie. Il tentativo di Kaya e Zerrin di sposarsi si concluderà così in tragedia, riaccendendo una faida ormai insanabile.