Le nuove anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie tv turca in onda su Canale 5, rivelano che Nare sarà protagonista di una notte da dimenticare. Non appena sarà rientrato a casa ubriaco, Özkan perderà il controllo e si scaglierà contro la moglie, convinto che tra lei e Şahin ci sia ancora un legame. La giovane proverà in tutti i modi a calmarlo, ma il confronto degenererà.

Spoiler Far Away: Özkan torna a casa ubriaco, Nare lo respinge

La tensione inizierà non appena Özkan metterà piede in casa. Barcollando, cercherà di avvicinarsi alla moglie, ma Nare lo respingerà, infastidita dal suo stato di ebbrezza.

"Vai a dormire, sei ubriaco", gli dirà.

L'uomo, però, non accetterà il suo rifiuto e le chiederà perché si stia comportando in modo diverso con lui. "Perché mi tratti come se fossi cambiato?", le domanderà.

La furia di Özkan contro Nare per colpa di Şahin

Özkan afferrerà Nare, ignorando le sue richieste di lasciarla andare. "Lasciami! Cosa stai facendo?", gli urlerà la giovane, terrorizzata.

L'uomo, però, continuerà a insistere, sostenendo che Şahin stia cercando di distruggere la sua famiglia e pretendendo di sapere cosa si siano detti. "Dimmi cosa vi siete detti", le ripeterà con insistenza. Nare proverà a rassicurarlo, ribadendo la sua totale lealtà: "Tra me e Şahin non c'è nulla, te l'ho già detto.

Perché continui a dubitare di me?", gli risponderà.

Il marito diventa violento per gelosia

Il rifiuto di Nare non farà altro che alimentare l'ossessione dell'uomo. Accecato dalla rabbia, Özkan stringerà la presa e continuerà a chiederle spiegazioni, mentre Nare non smetterà di implorarlo di lasciarla libera.

La giovane vivrà così momenti di terrore, costretta a subire l'ennesimo scatto d'ira del marito, in una scena destinata ad aggravare ulteriormente la crisi della coppia e a mettere in luce il lato sempre più ossessivo e violento di Özkan nei confronti della donna.

Far Away: orario messa in onda e dove vedere le repliche

Per non perdere l'evoluzione di questa crisi di coppia, l'appuntamento con Far Away è su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:20 o recuperate le puntate su Mediaset Infinity.

Gli episodi della nuova serie tv turca Far Away vanno in onda regolarmente dal lunedì al venerdì su Canale 5, occupando la fascia del daytime pomeridiano a partire dalle ore 16:20. Per chi non riuscisse a seguire la diretta televisiva, tutte le puntate già trasmesse sono disponibili in qualsiasi momento sia in diretta streaming che in modalità on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.