Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, in onda su Canale 5, rivelano nuove tensioni nella famiglia Albora. Nare chiederà il divorzio dal marito. La scelta troverà il pieno sostegno di Cihan, ma scatenerà la dura opposizione di Sadakat, convinta che, una volta libera, la figlia possa tornare tra le braccia di Şahin.

Spoiler Far Away: Nare annuncia il divorzio, Sadakat furiosa

Dopo essere rimasta nella villa degli Albora, Nare comunicherà alla famiglia di non avere intenzione di tornare alla sua vecchia vita. Durante la colazione, annuncerà la sua decisione: "Chiederò il divorzio".

Sadakat reagirà immediatamente. Per lei Nare ha già una casa e soprattutto un marito, perciò non dovrebbe restare definitivamente alla villa. Cihan, invece, chiarirà che la sorella potrà continuare a vivere insieme alla sua famiglia.

La situazione si farà ancora più tesa quando Sadakat dichiarerà di non essere disposta ad accettare la fine del matrimonio della figlia.

Il vero timore di Sadakat è Şahin

Dietro l'opposizione di Sadakat ci sarà soprattutto il timore legato a Şahin. La donna sarà convinta che, ottenuto il divorzio da Özkan, Nare non perderà tempo prima di cercare di ricongiungersi con lui.

"Cihan, non divorzierà. Guarda cosa è successo anche con Kaya, ne abbiamo passate abbastanza. Se lei divorzia, correrà subito da Şahin.

Non permetterò mai che accada", sosterrà Sadakat.

Nare non accetterà che la madre pretenda di decidere al suo posto: "Devo chiedere il permesso a te?".

Cihan difende Nare: 'Divorzierà'

A schierarsi dalla parte di Nare sarà Cihan. Quando Sadakat ribadirà di voler impedire il divorzio, lui le ricorderà che la decisione spetta alla sorella: "Che significa che non glielo permetterai? È una donna sposata, deve avere anche il tuo permesso per divorziare?".

Il capofamiglia chiarirà inoltre che Nare potrà contare sul suo appoggio: "Certo che prenderà coraggio da me. Sono suo fratello. Noi siamo la sua famiglia: se non le stiamo accanto noi, chi dovrebbe farlo?".

Sadakat, però, non sembrerà intenzionata a cedere e sfiderà i figli a procedere con il divorzio: "Avviate pure le pratiche, vediamo se riuscirà a divorziare". Cihan risponderà senza esitazioni: "Divorzierà".