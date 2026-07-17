Le nuove anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie tv in onda nel pomeriggio di Canale 5, rivelano che le trame saranno segnate da un confronto tra Sedat e la famiglia Albora. Dopo la morte di Mahmut, il rischio di una nuova faida diventerà sempre più concreto. Ancora devastato dal doloroso lutto, il giovane perderà il controllo durante un faccia a faccia con Kaya, arrivando a giurare vendetta davanti a tutti.

Anticipazioni Far Away: Mahmut muore, Sedat vuole uccidere Kaya

Lo scontro sarà la diretta conseguenza della tragedia avvenuta durante il tentativo di matrimonio segreto tra Kaya e Zerrin.

Nel corso della colluttazione scoppiata per fermare le nozze, Mahmut perderà la vita dopo essere stato colpito accidentalmente da un proiettile esploso da Şahin.

Convinto che gli Albora siano responsabili della morte del padre, Sedat affronterà Kaya armato di pistola. Anche Kaya estrarrà la propria arma e tra i due si consumerà un pericoloso faccia a faccia.

Kaya provocherà il rivale invitandolo a sparare, ma Sedat non si lascerà intimidire e risponderà con parole cariche di rabbia. Accecato dal dolore, giurerà di vendicare la tragica fine del genitore, accusando gli Albora di averglielo portato via.

Sedat minaccia gli Albora e giura vendetta

In preda a una rabbia incontenibile, Sedat lancerà una minaccia diretta contro gli Albora: "Vi farò pagare tutti.

Vi mostrerò cosa significa uccidere mio padre".

Cihan ferma la sparatoria tra Kaya e Sedat

Nel momento più critico arriverà Cihan, deciso a impedire che la situazione degeneri. Il capofamiglia inviterà più volte Kaya e Sedat ad abbassare le armi, ricordando loro che da quello scontro nessuno potrebbe uscire vivo.

Dopo lunghi istanti, i due giovani rinunceranno a sparare. Prima di allontanarsi, però, Sedat ribadirà che la vicenda non è affatto conclusa. Le sue parole confermeranno i timori di Cihan, deciso a trovare un accordo con la famiglia rivale per evitare che il conflitto si trasformi in una nuova faida.

Far Away vi aspetta dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16:20, con tutte le puntate disponibili in streaming su Mediaset Infinity.