Nelle nuove puntate della soap turca Far Away, la protagonista Alya Smith (Sinem Ünsal) non la prenderà affatto bene, quando scoprirà che suo marito Cihan Albora (Ozan Akbaba) le ha nascosto di avere una relazione extraconiugale con la dottoressa Mine Doğan (Mine Kılıç).
Mine beve qualche bicchiere di troppo in preda alla gelosia
Mine comincerà a frequentare Alya, appena scoprirà che Cihan l’ha sposata per volere del suo defunto fratello Boran, il quale gli ha chiesto di proteggere la moglie dai nemici prima di morire. In particolare, Mine avrà il timore che il suo amante si innamorerà di Alya.
A quel punto, la donna approfitterà dell’assunzione della rivale all’ospedale di Demir come ginecologa, per passare più tempo possibile in sua compagnia. Inizialmente, Alya sospetterà che Mine sia stata ingaggiata come spia da suo marito Cihan, per tenerla sotto controllo. Un giorno, Mine inviterà Alya a cena a casa sua, e le rivelerà di avere una relazione clandestina con un uomo sposato da tanto tempo. Dopo aver bussato alla porta della sua amante senza alcun preavviso, Cihan se ne andrà via con la moglie Alya.
Successivamente, Cihan comincerà a prendere le distanze dalla sua amante per il bene del piccolo Deniz. Durante una festa organizzata in ospedale, Mine finirà per bere qualche bicchiere di troppo in preda alla gelosia.
Ci sarà l’intervento di Cihan, che condurrà Mine fuori dal locale, per impedirle di far scoprire la loro relazione ad Alya.
Alya si allontana dal marito
Nonostante ciò, dalle anticipazioni turche, si evince che Alya scoprirà il tradimento del marito, ascoltando proprio la sua conversazione con Mine. Alya rimarrà molto delusa dal comportamento di Cihan, poiché qualche giorno prima le aveva negato di essere l’amante di Mine. Sentendosi tradita, Alya si avvicinerà a Mine, appena capirà che prova dei forti sentimenti per Cihan.
Ben presto, Mine si confiderà con Alya rivelandole di aver tentato di farla finita, quando Cihan ha accettato di diventare suo marito, dopo aver visto il videomessaggio del fratello Boran.
Dopo questa rivelazione, Alya si allontanerà ulteriormente dal marito Cihan, mentre sua suocera Sadakat approfitterà dell’occasione per farli lasciare definitivamente.
Riepilogo: il clan Albora ha impedito ad Alya di tornare negli Stati Uniti
In precedenza, Alya si è vista costretta ad accettare di sposare il cognato Cihan, per garantire un futuro sicuro a suo figlio Deniz. In un primo momento, dopo il funerale del defunto marito Boran, la donna è stata intenzionata a tornare negli Stati Uniti con il suo bambino, ma purtroppo il clan degli Albora l’ha obbligata a rimanere a Mardin.