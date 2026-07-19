Le trame delle puntate turche di Far Away che andranno in onda nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 rivelano che Cihan Albora stupirà tutti durante la causa di divorzio da Alya. Il protagonista confesserà davanti al giudice di non voler separarsi dalla moglie perché innamorato di lei.

Ayla chiede il divorzio da Cihan

Alya chiederà la separazione da Cihan quando apprenderà che aveva avuto una storia con Mine. Sadakat assicurerà alla nuora di farla vivere in un'abitazione di sua proprietà a Mardin dove poter vedere suo figlio Deniz.

Ayla, a questo punto, formulerà i fogli della separazione che Cihan firmerà davanti a Mine, che si convincerà di averlo tutto per sé. L'uomo dirà alla moglie di non aver nessuna intenzione di perderla. Cihan ordinerà a tutti gli avvocati di Mardin di non prendere la difesa di Alya che sarà costretta a chiedere aiuto al collega Ugur, che le proporrà un suo avvocato di fiducia.

Cihan confida davanti al giudice di essere innamorato della moglie

Le anticipazioni di Far Away rivelano che Cihan formulerà una strategia quando apprenderà il programma di Alya. L'uomo stupirà la moglie con un discorso commuovente che colpirà il giudice. Il protagonista affermerà di aver fatto degli errori ma di aver agito in buonafede e di non essere d'accordo a concedere il divorzio ad Alya, della quale è innamorato.

Il giudice rifiuterà l'appello di divorzio, impedendo alla protagonista di ripresentarla per i prossimi tre anni. In questo modo, Cihan potrà cantare vittoria, continuando ad essere il consorte della dottoressa. Sadakat non sarà per nulla allegra come Mine, che sperava di avere un'opportunità col protagonista. Anche Ugur non sarà contento, che dimostrerà di provare una certa simpatia per Ayla. Pertanto, Cihan si sentirà in dovere di avvisare il dottore di non mettere i bastoni tra le ruote tra lui e sua moglie.

Cihan ha chiesto a Mine di allontanare Ugur dall'ospedale

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Far Away andati in onda a metà luglio su Canale 5, Sadakat ha confidato il suo segreto a Kaya e Nare, che hanno scoperto che Boran è il loro fratellastro in quanto figlio di Ecmel.

In ospedale, invece, è arrivato un nuovo dottore, Ugur, che si è rivelato essere il figlio di Fikret. Il pubblico ha appreso che quest'ultimo aveva aiutato Sadakat in passato. Ugur ha invitato Alya a prendere il caffè durante un turno in clinica. Il cardiologo ha chiesto alla dottoressa chi fosse Azim e lei gli ha risposto che si trattava del padre di Cihan. Quest'ultimo ha chiesto a Mine di allontanare Ugur dalla struttura. La conversazione è stata vista da Alya che ha chiesto delucidazioni al marito.