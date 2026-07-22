Le trame delle puntate turche di Far Away in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Ugur metterà i bastoni tra le ruote al matrimonio tra Alya Smith e Cihan Albora. Il cardiologo finirà per suscitare una violenta reazione da parte del protagonista quando si avvicinerà troppo alla moglie.

Ugur aiuta Alya a trovare un avvocato

Ugur inizierà ad attirarsi le antipatie di CIhan quando troverà ad Ayla un legale capace di aiutarla nella sua causa di separazione. L'uomo accetterà di firmare i documenti della separazione anche se poi affermerà di voler riconquistare la moglie ad ogni costo.

Albora chiederà a tutti gli avvocati di non assumere la difesa di Ayla. Quest'ultima, a questo punto, si avvarrà dell'aiuto di Ugur, il suo collega cardiologo che le presenterà un legale di sua conoscenza. Il giudice sorprenderà tutti quando rigetterà l'istanza di divorzio poiché Cihan si dichiarerà ancora innamorato di Ayla e di voler far di tutto per salvare le loro nozze.

Cihan picchia il cardiologo chiedendogli di stare alla larga dalla moglie

Dalle trame di Far Away si apprende che Ugur userà la dichiarazione del giudice a suo vantaggio. Il cardiologo sfrutterà la situazione per creare nuovi problemi ad Ayla e Cihan. L'uomo inviterà Mine a cena dove sottolineerà che il figlio di Sadakat è davvero innamorato della moglie e che non ha nessuna intenzione di lasciarla andare.

La dottoressa accuserà un attacco di gelosia, iniziando a far volare i piatti del locale spaventando tutti i clienti. Ugur chiamerà Cihan per informarlo di quanto fatto da Mine. Il cardiologo farà la stessa cosa con Ayla, dicendole che suo marito si trova con l'amante. La donna farà il suo arrivo al ristorante, scoprendo che Cihan ha prestato soccorso a Mine. Cihan picchierà Ugur, ordinandogli di stare lontano da Ayla mentre lei andrà da Mine. Sarà in questa circostanza che la dottoressa informerà la protagonista che suo marito ha avuto un unico amore: Meryem.

Kaya ha sabotato le nozze di Zerrin

Nel frattempo, negli ultimi episodi di Far Away andati in onda a fine luglio sui teleschermi di Canale 5, Cihan e Alya sono giunti a casa dove Deniz li ha accolti con un regalo.

Il bambino ha regalato un quadro rappresentante tutti e tre. Kaya, intanto, ha sabotato le nozze di Zerrin portandola in un luogo isolato. Cihan e Sahin hanno cercato di mantenere il controllo della situazione, evitando che il rapimento della giovane provocasse una violenta reazione da parte dei clan. Mine, invece, è apparsa intenzionata a distruggere il matrimonio tra Alya e Cihan. Quest'ultimo ha compreso le intenzioni della dottoressa, tanto da portar via sua moglie con una scusa.