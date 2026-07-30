Le trame delle puntate turche di Far Away in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Ugur perderà il lavoro all'ospedale per mano di CIhan. Alya Smith, invece, avrà un incidente stradale dopo essersi messa in viaggio per scappare da Mardin.

Cihan licenzia Ugur dall'ospedale

Cihan deciderà di vendicarsi di Demir, reo di aver sposato Zerrin, portandola via a Kaya. Il protagonista farà sapere all'uomo di essere disposto a ridargli l'interno carico solo se gli venderà le quote dell'ospedale dove lavora Alya. Baybars cederà al ricatto e Cihan diventerà così il capo di sua moglie che non la prenderà molto bene.

L'uomo ordinerà di licenziare Ugur, reo di essersi avvicinato troppo ad Alya. Il cardiologo andrà su tutte le furie scoprendo che dietro al suo licenziamento c'è Cihan, ormai diventato il padrone di Mardin. Alya chiederà una spiegazione a suo marito, che però non cambierà idea sulla sua decisione.

Anticipazioni Far Away: Alya ha un incidente stradale, Cihan la soccorre

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Ugur deciderà di vendicarsi della famiglia Albora. L'uomo darà appuntamento ad Alya in un bosco dove le svelerà che il defunto Boran è il figlio di Ecmel, da tempo in galera e non di Azim, il marito di Sadakat. Il dottore preciserà che il piccolo Deniz potrebbe trovarsi presto in pericolo qualora il padre di Sahin scoprisse che è suo nipote.

Alya affronterà Sadakat, che messa alle strette non potrà fare altro che ammettere la verità. La donna farà i bagagli e col passaporto in mano raggiungerà l'aeroporto insieme a Deniz. Durante il tragitto, la ginecologa avrà un incidente stradale dove non riporterà serie conseguenze. Alya verrà messa in salo da suo marito che la inviterà a far ritorno a villa Albora. La donna riceverà un'altra brutta sorpresa quando un'altra persona del suo passato tornerà a Mardin in cerca di un chiarimento.

Sahin arrestato per aver sparato a Mahmut

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away che sono andate in onda a fine luglio su Canale 5, Kaya ha sventato le nozze tra Sedat e Zerrin. Il ragazzo ha rapito sua cugina, portandola in un luogo isolato dove hanno fatto l'amore dopo essersi giurati amore eterno.

I due innamorati sono apparsi desiderosi di sposarsi in gran segreto. Il piano è stato condiviso con Alya, che ha aiutato la coppia a diventare marito e moglie. Me le intenzioni di Zerrin e Kaya si sono dovute scontrare con le loro famiglie. Il padre di Sedat ha cercato di uccidere il fratello di Cihan ma è stato salvato da Sahin. Quest'ultimo ha sparato un colpo di pistola, uccidendo Mahmut. Il ragazzo è stato arrestato, gettando nella disperazione Fidan.