Le trame delle puntate turche di Far Away annunciano che Alya Smith scoprirà dettagli inediti della vita di Cihan Albora. La ginecologa apprenderà che l'uomo ha amato veramente solo una donna, una certa Meryem, grazie ad una rivelazione di Mine.

Far Away anticipazioni: Mine dice ad Alya che Meryem è stato il vero amore di Cihan

Tutto prenderà il via quando Cihan eviterà il divorzio da Ayla. Il giudice rigetterà l'istanza di separazione dopo l'accorata dichiarazione d'amore del protagonista verso la moglie. L'uomo inoltre non permetterà alla madre di Deniz di presentare un nuovo appello per almeno tre anni.

Tale decisione innescherà le ire del cardiologo Ugur, che inizierà a nutrire un interesse per la collega e di Mine da sempre innamorata di Cihan. La dottoressa rivelerà ad Alya che il protagonista era stato capace di amare solo una donna, una certa Meryem e inoltre la informerà che quel nome era la password segreta con cui il defunto Boran aveva protetto la videochiamata indirizzata al fratello. Alya inizierà delle indagini, finendo per introdursi furtivamente nella stanza da letto segreta del marito.

Alya inizia a credere che Cihan ami ancora Meryem

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Alya inizierà a rovistare all'interno della camera fino a recuperare un DVD che deciderà di guardare subito.

La ginecologa rimarrà sconvolta quando scoprirà che il padre di suo marito era morto durante i festeggiamenti delle nozze tra Cihan e Meryem. Nella stanza sopraggiungerà l'Albora che deciderà di essere onesto con la moglie. L'uomo confiderà alla donna di non essere riuscito a sposare l'amata perché la famiglia di lei l'aveva spedita in Germania dove si era rifatta una vita. Cihan inoltre rivelerà che Boran aveva ucciso l'assassino del loro genitore, vendicando la famiglia. In questo modo, Alya scoprirà dettagli inediti del passato difficile del marito e inizierà a chiedersi se lui sia ancora preso da Meryem.

Alya ha scoperto che Mine e Cihan sono amanti

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andare in onda a fine luglio su Canale 5, Kaya ha deciso di impedire le nozze tra Sedat e Zerrin.

L'uomo si è introdotto nell'abitazione della sposa per rapirla il giorno del suo matrimonio. Il fratello di Cihan ha condotto la cugina in un posto isolato dove si sono giurati amore eterno. I due hanno passato una notte di passione in cui sono apparsi desiderosi di diventare marito e moglie in gran segreto. I due innamorati sono stati scoperti da Alya. Quest'ultima è apparsa intenzionata ad aiutare Kaya e Zerrin a sposarsi, facendo loro da testimone. Infine Mine e Cihan hanno avuto una violenta lite in ospedale in occasione di un premio. Proprio in questa circostanza, Alya ha scoperto che i due sono amanti da tempo.