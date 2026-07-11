Le trame delle puntate turche di Far Away in programma nelle prossime settimane su Canale 5 raccontano che Zerrin stringerà un patto con Demir per aiutare Sahin, rinchiuso in carcere per aver ucciso il padre di Sedat. La donna accetterà di sposare l'uomo in cambio della prova capace di scagionare suo fratello.

Demir ha la prova per salvare Sahin di prigione

Tutto inizierà quando Zerrin accetterà di sposare Demir perché possesso di un video capace di aiutare Sahin ad uscire di prigione. L'uomo informerà la giovane che le darà la prova capace di aiutare suo fratello solo dopo la firma delle nozze.

Poco prima del matrimonio, Zerrin chiederà alla madre di poter tenere con sé l'anello ricevuto da Kaya, l'unico ricordo che le è rimasto del loro amore. Fidan cercherà di convincerla a lasciarsi il passato alle spalle ma lei ribadirà con fermezza di aver accettato di sposarsi solo per salvare Sahin.

Nel contempo, Nare proverà un ultimo tentativo per fermare Demir. La donna supplicherà l'uomo di consegnare il video senza costringere Zerrin a sposarlo, rivelandogli la verità su Seyda. La cugina di Sahin confiderà che la donna si era innamorata di Cihan e di non aver mai accettato di non essere ricambiata. La versione non sarà creduta da Demir, il quale deciderà di andare avanti col suo piano.

Zerrin dice a Kaya di voler sposare Demir per liberare suo fratello

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Ozkan capirà le intenzioni di Demir, tanto da informare subito Zerrin. Il fratello di CIhan correrà in comune per fermare il matrimonio tra sua amata e il rivale. In questa circostanza, il giovane chiederà alla cugina di venire via con lui ma lei rifiuterà, informandolo di volersi sposare per salvare il fratello dalla prigione. Alla fine, Zerrin accetterà di diventare la moglie di Demir nonostante dimostri di amare ancora Kaya.

Alya ha visionato il testamento di Boran

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Far Away andati in onda ad inizio luglio su Canale 5, Kaya ha continuato a rimanere in carcere con l'accusa di aver sparato a Sedat nel tentativo di difendere Zerrin da un abuso.

In questa circostanza, l'uomo ha subito le angherie da parte degli altri galeotti compreso suo zio Ecmel. Cihan, a questo punto, ha fatto arrestare Kadir per proteggere suo fratello.

Intanto Alya ha visionato il testamento di Boran. In esso, l'uomo ha chiesto a suo fratello Cihan di prendere in sposa la protagonista qualora gli fosse successo qualcosa. Alya ha raggiunto il cimitero dove ha detto addio a suo marito. La donna ha qui ricevuto una chiamata da parte del consolato canadese per informarla di avere il passaporto di Deniz.