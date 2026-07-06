Nei nuovi episodi della soap turca Far Away, la giovane Zerrin (Dilin Döğer) verrà rapita da Kaya Albora (Atakan Özkaya) proprio il giorno del suo matrimonio con Sedat Nalhanoğlu (Batuhan Sert), imposto da suo padre Ecmel (Müfit Kayacan).

Zerrin accetta di sposare Kaya in segreto

Prossimamente, Zerrin si vedrà costretta ad accettare di diventare la moglie di Sedat, appena suo fratello Sahin non riuscirà a far scappare dalla prigione loro padre Ecmel. Intanto, dopo essere stato scagionato grazie al fratello Cihan, Kaya sarà disposto a tutto per impedire alla sua amata Zerrin di sposarsi.

A quel punto, Kaya si servirà della complicità di Kadir per rapire la giovane. In particolare, il ragazzo si introdurrà nella stanza della sua amata, e la porterà via dalla villa con la forza.

In un primo momento, Zerrin tenterà di scappare, dopodiché si lascerà andare alla passione con Kaya. Inoltre, la fanciulla acconsentirà, quando il suo amato le proporrà di sposarlo in segreto, e di andare a vivere all’estero insieme, per non far intromettere le loro famiglie.

Alya offre il suo aiuto a Kaya e Zerrin all’oscuro del marito Cihan

In seguito, Cihan ordinerà ai suoi uomini di rintracciare suo fratello Kaya per proteggerlo. A scoprire il rifugio di Kaya e Zerrin sarà però Alya, dopo aver seguito Kadir.

A quel punto, anche se sarà consapevole di correre un grosso pericolo, Alya deciderà di offrire il suo aiuto a Kaya e Zerrin, all’oscuro del marito Cihan. In particolare, i due innamorati pianificheranno la loro fuga e le loro nozze, contando sulla complicità della ginecologa.

Riepilogo sul ricovero in ospedale di Kaya

In precedenza, Kaya ha dimostrato il suo interesse per Zerrin, scagliandosi contro uno studente che l’ha infastidita al campus. Kaya è intervenuto nuovamente in difesa della giovane, sparando un colpo di pistola contro il rivale Sedat. A seguito del ricovero di quest’ultimo in ospedale, Zerrin ha deciso di difenderlo, rivelando alle forze dell’ordine che ha sparato per legittima difesa. La ragazza si è rifiutata di rilasciare una dichiarazione falsa contro Kaya su ordine di suo padre Ecmel, facendolo sfuggire quindi all’arresto.