Le anticipazioni turche di Far away, relative alle puntate prossimamente in onda su Canale 5, aprono un nuovo fronte narrativo destinato a far esplodere una verità che Alya non immagina neppure. La donna continua a ignorare che il marito Cihan intrattiene da tempo una relazione con la dottoressa Mine, un legame che lui ha cercato di recidere per proteggere Alya e il piccolo Deniz. Ma la distanza non basterà: la verità è pronta a emergere con una forza che travolgerà tutti.

Mine si avvicina ad Alya mentre la gelosia cresce e Cihan tenta di arginare il caos

Nelle puntate turche, Mine vive un conflitto che la consuma. Sa che Cihan ha sposato Alya per proteggerla dai suoi nemici, ma teme che quell’unione di convenienza stia diventando qualcosa di più profondo. La gelosia la spinge a cercare un contatto diretto con Alya, sfruttando il fatto che lavorano nello stesso ospedale di Demir. Ogni occasione diventa un pretesto per avvicinarsi, mentre Alya la evita convinta che sia una spia incaricata da Cihan di controllarla. Il passo decisivo arriva quando Mine invita Alya a cena a casa sua, fingendo il desiderio di conoscerla meglio. Durante l’incontro, la dottoressa parla apertamente della relazione che intrattiene con un uomo sposato, senza rivelarne l’identità.

L’atmosfera si incrina quando Cihan irrompe nella casa di Mine e porta via Alya con una scusa, temendo che la verità possa sfuggire di mano. Ma il tentativo di contenere la situazione non basterà. La verità esplode durante un party organizzato per un premio conferito all’ospedale. Mine, ferita dal distacco di Cihan, beve troppo e perde il controllo. Cihan la accompagna fuori dal locale per evitare che dica qualcosa di compromettente, ma proprio in quel momento Alya ascolta parte della loro conversazione e capisce che Mine è l’amante del marito. La scoperta la colpisce con violenza, soprattutto perché pochi giorni prima aveva chiesto a Cihan se fosse lui l’uomo sposato di cui Mine parlava, ricevendo una smentita netta.

La crisi tra Alya e Cihan apre la strada a nuove manovre e a un futuro incerto

La rivelazione non genera solo rabbia: Alya comprende che Mine prova davvero dei sentimenti per Cihan e si mostra solidale con lei, soprattutto quando la dottoressa confessa di aver tentato di togliersi la vita dopo aver visto il videomessaggio del defunto Boran, che aveva spinto Cihan ad accettare il matrimonio con Alya. Quel gesto disperato spezza ogni illusione su un possibile futuro tra Mine e Cihan e incrina definitivamente l’equilibrio della coppia. Alya si allontana dal marito, incapace di perdonare la menzogna e il tradimento. La crisi diventa terreno fertile per Sadakat, che non ha mai accettato quel matrimonio e coglie l’occasione per muovere una pedina decisiva con l’obiettivo di farlo crollare del tutto. Le prossime puntate turche di Far away promettono dunque un’escalation emotiva che metterà in discussione ogni legame, aprendo una fase nuova e imprevedibile della storia.