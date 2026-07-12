Le anticipazioni turche di Far away, relative alle puntate prossimamente in onda su Canale 5, aprono una nuova fase della storia della famiglia Albora, segnata dall’arrivo inatteso del dottor Uğur. La presenza del medico mette in allarme l’arcigna Sadakat, che teme che il passato possa riaffiorare proprio ora che Alya ha trovato un fragile equilibrio. Un malore improvviso, un volto riconosciuto dopo quarant’anni e un segreto che rischia di riemergere trasformano la quotidianità della famiglia in un terreno minato. Intanto Uğur, incuriosito da Alya e dalla sua storia, si avvicina sempre di più alla donna, generando tensioni che Cihan non è disposto a tollerare.

Sadakat riconosce Fikret e teme che il passato possa tornare a galla

Il ritorno di Uğur coincide con il malore di Sadakat, che Alya accompagna immediatamente in ospedale. A visitarla è proprio il nuovo medico, arrivato dopo anni trascorsi all’estero. Quel giorno, però, in corsia compare anche Fikret, padre di Uğur ed ex medico molto noto in città. Basta un dettaglio sul volto dell’uomo per far crollare le certezze di Sadakat: un neo che riporta alla memoria il giorno in cui, diciassettenne, era stata aggredita da Ecmel e soccorsa da Azem, il fratello dell’uomo. In ospedale, tra i medici che l’avevano curata, c’era proprio Fikret, che aveva ascoltato la promessa di Azem di crescere il bambino che Sadakat aspettava come se fosse suo.

Quel bambino era Boran. La donna teme che la presenza di Fikret e del figlio possa far emergere la verità che ha protetto per quasi quarant’anni. Per questo chiede a Cihan di intervenire e di allontanare entrambi da Mardin, convinta che la loro permanenza possa mettere a rischio l’intera famiglia.

Uğur si avvicina ad Alya e Cihan tenta di fermarlo

Mentre Sadakat lotta con i fantasmi del passato, Uğur inizia a mostrare un interesse crescente per Alya. Il padre gli confida di aver probabilmente incontrato Sadakat molti anni prima, ipotizzando che fosse proprio la ragazza incinta soccorsa in ospedale. La rivelazione incuriosisce Uğur, che comincia a trascorrere molto tempo con Alya, ponendole domande sulla famiglia Albora e sulla suocera.

Cihan percepisce il pericolo e tenta di allontanare il medico dall’ospedale, arrivando perfino a sfruttare la sua relazione con Mine per spingerlo verso una nuova destinazione più vantaggiosa. Ma Uğur rifiuta il trasferimento e decide di restare a Mardin, complicando ulteriormente la situazione. Alya, ignara delle vere motivazioni del marito, interpreta le sue manovre come un moto di gelosia, aprendo la strada a un nuovo fraintendimento che rischia di incrinare ancora di più il loro rapporto.