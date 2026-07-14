Le nuove anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie in onda su Canale 5, rivelano che Zerrin si troverà a prendere una decisione sofferta. Sotto le pressioni del padre Ecmel, la ragazza accetterà di sposare Sedat, provocando la disperazione di Kaya, che arriverà ad affrontare il rivale pur di impedirgli di portarla all'altare.

Anticipazioni Far Away: il ricatto di Ecmel e l'ordine a Zerrin

Dal carcere, Ecmel continuerà a manovrare le sorti della sua famiglia. Per riconquistare il potere attraverso l'alleanza con Mahmut, il capofamiglia ordinerà a Zerrin di sposarne il figlio, Sedat.

Zerrin proverà a ribellarsi, ricordandogli la promessa di aiutarlo a uscire di prigione, ma Ecmel resterà irremovibile. Alla fine, sopraffatta dalla situazione, Zerrin si arrenderà: "Basta. Facciamo come volete. Mi sposerò".

Zerrin affronta Nare e confessa la verità

Zerrin cercherà un confronto con Nare, accusandola di aver denunciato Demir. La ragazza confermerà di averlo fatto perché lo considera un criminale e di aver voluto impedire anche a Şahin di commettere un reato.

Sarà allora che Zerrin le rivelerà: "Mio fratello ha collaborato con nostro padre Ecmel solo per salvarmi dal matrimonio con Sedat".

Quelle rivelazioni lasceranno Nare senza parole, mentre Zerrin ribadirà di essere decisa ad andare fino in fondo con il matrimonio.

Kaya fuori di sé, scatta la minaccia a Sedat

Distrutto dalla scelta della ragazza, Kaya si isolerà per diverse ore, rifiutandosi perfino di parlare con gli amici. Successivamente raggiungerà Zerrin per convincerla a cambiare idea.

Le ricorderà il loro amore e le promesse che si erano fatti: "In prigione sono rimasto in piedi grazie alle tue parole. Mi avevi detto che mi amavi. Non è così, Zerrin?".

Proprio in quel momento, l'arrivo di Sedat farà precipitare la situazione. Il nuovo promesso sposo interverrà immediatamente per allontanare il rivale e proteggere Zerrin, affrontandolo a viso aperto: "Non voglio più vederti accanto a mia moglie. Mi hai sentito?". Davanti a quella provocazione, Kaya perderà del tutto il controllo e replicherà furioso: "Tua moglie?

Di cosa stai parlando?", scatenando una violenta lite in cui arriverà persino a minacciarlo davanti a tutti.

Solo l'intervento dei presenti impedirà che lo scontro degeneri. La tensione, però, resterà altissima e confermerà che Kaya non è disposto a rinunciare alla donna che ama, lasciando presagire un gesto estremo per impedire le nozze con Sedat.

Per scoprire se Kaya riuscirà a fermare le nozze, l'appuntamento con le prossime puntate di Far Away è dal lunedì al venerdì su Canale 5. Tutti gli episodi della serie sono disponibili anche in streaming, in diretta o on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.