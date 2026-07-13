Nelle puntate di Far Away in onda da lunedì 20 a venerdì 24 luglio alle 15:45 su Canale 5, la tensione cresce su più fronti. Alya si ritrova coinvolta in dinamiche familiari sempre più intricate, mentre il rapimento di Zerrin manda all’aria un matrimonio già organizzato e scatena una caccia senza tregua. Le anticipazioni degli episodi della soap turca, inoltre, rivelano ulteriori dettagli su quanto accadrà. Cihan affronta nuove pressioni emotive e un ritorno inatteso, mentre Kaya e Zerrin preparano un passo che nessuno avrebbe immaginato. La settimana si muove tra rivelazioni, fughe strategiche e decisioni che cambiano gli equilibri di tutte le famiglie coinvolte.

Alya confessa la verità a Ugur, le famiglie si mobilitano dopo la fuga di Zerrin

Alla caffetteria dell’ospedale, Alya si concede un momento di calma con Ugur. La conversazione, partita come un semplice scambio di battute, si trasforma in una confessione importante: gli dice che era il padre di Cihan. Ugur rimane spiazzato dalla sincerità della donna, ma la scena non passa inosservata. Sehmuz li vede parlare e corre immediatamente da Cihan per riferire tutto, alimentando sospetti e tensioni già presenti. Intanto, le nozze tra Zerrin e Sedat vengono travolte da un colpo di scena. Kaya riesce a intrufolarsi di nascosto e porta via la ragazza, facendo saltare la cerimonia e scatenando una reazione immediata.

Alla villa della famiglia Albora arrivano Fidan, Sahin, Mahmut e Sedat, accompagnati dalle loro guardie, determinati a trovare i due fuggitivi. La villa diventa teatro di un confronto acceso, ma la ricerca si rivela inutile: Kaya e Zerrin hanno trovato un rifugio sicuro e nessuno sembra sapere dove si siano nascosti.

Mine tenta di riavvicinarsi a Cihan, mentre Alya scopre un matrimonio segreto

Parallelamente, Mine prova a recuperare il rapporto con Cihan, ma lui resta fermo nella sua decisione. Nonostante i tentativi della donna, il legame appare compromesso e Cihan non concede alcuna apertura, segnando un punto di non ritorno nella loro storia. Nel frattempo, Kadir accompagna Alya nel luogo in cui Kaya e Zerrin si sono rifugiati.

Qui Alya scopre che i due ragazzi non solo sono fuggiti insieme, ma stanno per sposarsi in segreto. La rivelazione la coglie di sorpresa, ma Zerrin reagisce con entusiasmo e le chiede di essere la sua testimone di nozze. Una richiesta che mette Alya davanti a una scelta delicata, mentre attorno a loro le tensioni familiari continuano a crescere e il futuro dei protagonisti si complica ulteriormente.