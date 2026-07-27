Nelle puntate di Far Away in onda da lunedì 3 a venerdì 7 agosto alle 16:15 su Canale 5, la settimana si apre con un clima di crescente pressione attorno ad Alya. Le anticipazioni rivelano che la donna affronta l’avvocato Talat per definire la strategia del divorzio e pretende un incontro con Cihan ed Erol per chiarire ogni punto rimasto in sospeso. Durante la riunione, però, emerge un dettaglio che la colpisce come un pugno: Talat è perfettamente informato della relazione tra Cihan e Mine. Non si tratta più di sospetti o voci, ma di una verità che circola liberamente e che mette Alya davanti alla cruda realtà del suo matrimonio.

Cihan, nel tentativo di mantenere il controllo della situazione, la accompagna al lavoro e si imbatte nel dottor Ugur, chiamato a testimoniare in suo favore. Il confronto è immediato e teso: Cihan gli intima di smettere di avvicinarsi a sua moglie, segno che la gelosia e la paura di perdere terreno stanno diventando sempre più evidenti.

Alya affronta la crisi, Mine crolla e Nare tenta di fermare un matrimonio

La settimana prosegue con un intreccio di fragilità e scelte impulsive. Mine accetta di uscire a cena con Ugur, ma la serata degenera rapidamente: l’alcol la travolge e quando il medico le confessa di credere che tra loro ci sia un legame, lei reagisce male, incapace di gestire la confusione emotiva che la circonda.

Parallelamente, Nare vive un conflitto che cresce di giorno in giorno: non ha ancora rivelato a Kaya che Zerrin sta per sposare Demir, e il peso di questa omissione la tormenta. Quando finalmente decide di intervenire, prova a convincere Demir a non sposarsi e gli confessa ciò che sa sulla morte di Seyda. La rivelazione, però, non sortisce l’effetto sperato: Demir non le crede, convinto che Nare stia manipolando la situazione per ostacolare le sue scelte. Il risultato è un ulteriore irrigidimento delle posizioni, con Nare sempre più isolata e Demir deciso a proseguire per la sua strada.

Cihan impone nuove regole alla villa, Nare e Ozkan sotto pressione

Il clima alla villa si fa ancora più pesante quando Cihan decide di riportare Nare a casa e impone alla madre una regola drastica: non dovrà più rivolgere la parola a Ozkan.

Una decisione che non nasce solo da gelosia o controllo, ma dalla volontà di chiudere ogni possibile spiraglio che possa mettere in discussione la sua autorità. Nare si ritrova così intrappolata tra le tensioni familiari, la diffidenza di Demir e il silenzio imposto da Cihan, mentre Alya continua a lottare per riprendere il controllo della propria vita in un contesto che sembra volerla schiacciare da ogni lato. Le verità taciute, le alleanze fragili e le scelte impulsive rendono questa settimana una delle più dense e decisive, con ogni personaggio costretto a confrontarsi con ciò che ha evitato troppo a lungo.