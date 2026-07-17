Le anticipazioni turche della soap Far Away, relative alle puntate che andranno prossimamente in onda su Canale 5, rivelano che la frattura tra Alya e Cihan diventa inevitabile. La fine del matrimonio sarà inevitabile a causa di un evento che sconvolgerà gli equilibri fra i protagonisti. La scoperta della relazione dell’uomo con Mine, unita alla pressione costante di Sadakat, spinge Alya verso una decisione drastica: chiedere il divorzio. Da quel momento, ogni equilibrio salta e la protagonista si ritrova intrappolata in una spirale di tensioni, ricatti e ostacoli legali che renderanno la sua battaglia più complessa del previsto.

Alya scopre la verità e si schiera con Mine

Quando Alya comprende che Cihan ha una relazione con la dottoressa Mine, la sua reazione è immediata e netta. Non solo si allontana dal marito, ma finisce per provare empatia verso la donna, soprattutto dopo aver saputo che, prima del matrimonio, Mine aveva vissuto un momento di profonda disperazione. Alya riversa la sua rabbia su Cihan, convinta che la loro unione sia stata solo una forzatura imposta da Sadakat per garantirle la vicinanza al piccolo Deniz. Le spiegazioni dell’uomo non scalfiscono la sua decisione: non vuole più essere sua moglie. È in questo clima che Sadakat le propone un accordo allettante, promettendole una casa e la possibilità di restare a Mardin vicino al bambino, se accetterà di divorziare.

La firma del divorzio e la controffensiva di Cihan

Convinta di avere finalmente una via d’uscita, Alya convoca Cihan e Mine in un bar e presenta i documenti del divorzio. L’uomo firma senza esitare, lasciando tutti spiazzati. Ma la calma dura poco: appena lontano da Mine, Cihan affronta Alya e le rivela che non le concederà mai davvero il divorzio. La firma è solo un gesto apparente. Inizia così a muoversi nell’ombra, ordinando all’avvocato Erol di impedire a qualsiasi legale di Mardin di prendere in carico la difesa di Alya. La situazione precipita rapidamente: Sadakat viene messa a tacere, gli avvocati si tirano indietro e Alya capisce di essere stata intrappolata da Cihan, che intende costringerla a restare sua moglie. Una tensione crescente che apre la strada a una fase ancora più dura della loro storia.