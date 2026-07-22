Le vicende di Far Away (Uzak Şehir) continueranno a intrecciare sentimenti, rivalità e strategie sempre più complesse nella puntata in onda giovedì 23 luglio alle 16:15 su Canale 5. I protagonisti si troveranno ancora una volta a fare i conti con rapporti irrisolti e decisioni che potrebbero modificare gli equilibri della storia. Al centro dell'episodio ci saranno Mine, Cihan e Alya, coinvolti in una dinamica destinata a diventare sempre più delicata. Nel frattempo, anche il dottor Ugur entrerà inconsapevolmente in una situazione che rischia di trasformarsi in un vero e proprio scontro.

Mine non rinuncia a Cihan

Nonostante il loro rapporto appaia ormai compromesso, Mine non sarà disposta ad arrendersi. La donna tenterà infatti di riavvicinarsi a Cihan, sperando di recuperare quel legame che per lei continua ad avere un'importanza speciale. I suoi tentativi, però, non daranno il risultato sperato. Cihan manterrà le distanze e non mostrerà alcuna intenzione di tornare sui propri passi, lasciando intendere di voler chiudere definitivamente quel capitolo della sua vita.

Di fronte al rifiuto di Cihan, Mine deciderà di cambiare strategia. Approfittando dei preparativi per la festa organizzata in occasione dell'anniversario dell'ospedale, inviterà Alya a partecipare all'evento. Un gesto che, almeno in apparenza, sembrerà dettato dalla cordialità, ma che potrebbe nascondere obiettivi ben diversi.

La presenza di Alya alla celebrazione finirà infatti per intrecciarsi con le mosse di Mine, sempre più determinata a influenzare gli equilibri tra i protagonisti.

Ugur viene a conoscenza del passato di Alya

Nel corso della giornata Mine avrà anche un confronto con Ugur. Durante la conversazione gli parlerà della vita privata di Alya e gli rivelerà un dettaglio importante: il matrimonio della dottoressa con Cihan rappresenta, in realtà, la sua seconda esperienza matrimoniale. Questa informazione attirerà inevitabilmente l'attenzione del medico, che inizierà a guardare con occhi diversi la donna e la complessa situazione che la circonda.

Intanto Cihan continuerà a osservare con crescente diffidenza la presenza di Ugur.

Convinto che il medico stia diventando una figura sempre più ingombrante nella vita di Alya, inizierà a riflettere su una soluzione che possa allontanarlo dall'ospedale e impedirgli di restare così vicino alla donna. L'uomo studierà quindi una strategia per raggiungere il suo obiettivo, deciso a riprendere il controllo di una situazione che gli sta progressivamente sfuggendo di mano.

La puntata del 23 luglio sarà quindi ricca di tensioni psicologiche e giochi di equilibrio. Mine proverà a rientrare nella vita di Cihan, Alya si ritroverà inconsapevolmente al centro di nuove dinamiche e Ugur finirà coinvolto in una rivalità destinata ad avere conseguenze sempre più importanti nel corso dei prossimi episodi.