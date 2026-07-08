Paola Ferrari, volto noto dei programmi pre-partita e post-partita dei Mondiali di calcio su Rai1, ha annunciato che l'attuale edizione sarà il suo ultimo Mondiale trasmesso con la Rai. La conduttrice, in un'intervista a Chi, ha rivelato l'intenzione di andare in pensione tra uno o due anni, ma desidera continuare a seguire i grandi eventi sportivi con nuove modalità, come i podcast. “Il prossimo lo seguirò magari per un podcast”, ha dichiarato, sottolineando la volontà di esplorare forme innovative per mantenere vivo il suo legame con il racconto sportivo.

Nell'intervista, Ferrari ha affrontato le critiche del giornalista Aldo Grasso, che aveva definito il suo programma "molto Anni 90". Ha scelto di non alimentare polemiche, affermando di non replicare più, ma di considerare Grasso un "critico geniale". Ha inoltre toccato il delicato tema della politica all'interno della Rai, ribadendo con fermezza che “chi lavora bene va avanti a prescindere dai governi” e difendendo il ruolo e il merito professionale di molte donne serie che, a suo dire, meritano rispetto nell'azienda di servizio pubblico.

Un percorso professionale e personale tra sfide e conquiste

Ripercorrendo la carriera, Paola Ferrari ha ricordato episodi di ostracismo subiti, evidenziando la sua resilienza e la capacità di non abbattersi, qualità che le hanno permesso di rimanere una figura di spicco.

Si è poi espressa con chiarezza sul fenomeno degli hater, dichiarando: “ci sono persone ignoranti che insultano”. Ha criticato alcuni modelli femminili contemporanei che, a suo avviso, puntano eccessivamente sull'attrazione fisica, citando Diletta Leotta ed Elodie. Ferrari ha sottolineato come la vera libertà e parità siano valori ben più profondi, per i quali ha affermato di aver combattuto strenuamente.

Nell'intervista, si è paragonata a Selvaggia Lucarelli per indipendenza di pensiero e intelligenza. Ha menzionato anche episodi di confronto e riconciliazione con Alba Parietti e Daniela Santanchè. Un aneddoto curioso ha riguardato il principe Alberto di Monaco, che scherzosamente la chiamava “mia fidanzata”.

Sul fronte privato, Ferrari si è definita "un piccolo comandante" nelle relazioni, apprezzando il cambiamento e sostenendo che “ci devono essere tante donne in una donna”, un'affermazione che riflette la sua visione della complessità dell'identità femminile.

Il contesto televisivo e l’impatto di Paola Ferrari in Rai

Negli ultimi anni, Paola Ferrari ha rappresentato una delle figure centrali nella copertura sportiva della Rai, in particolare durante i maggiori appuntamenti calcistici internazionali. La sua presenza è stata spesso al centro di dibattiti su innovazione nel linguaggio televisivo, rappresentazione delle donne in Rai e rapporto con il pubblico, temi richiamati anche nell'ultima intervista.

L'annuncio del suo prossimo ritiro segna la conclusione di una lunga e significativa carriera in un ruolo chiave del racconto sportivo nazionale.

L'esperienza di Ferrari è stata caratterizzata da una costante difesa del merito professionale e da un impegno a sostegno delle colleghe e delle lavoratrici televisive. Ha sempre enfatizzato l'importanza del rispetto e della valorizzazione delle professionalità femminili in contesti spesso segnati da polemiche e stereotipi. La sua dichiarazione di voler "esserci in altri modi" suggerisce una continuità del suo impegno nello sport e nei media, sebbene con forme e strumenti diversi dalla tradizionale presenza sullo schermo Rai, indicando una transizione verso nuove sfide.