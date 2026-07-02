Dopo ventidue anni alla guida di ‘Chi l’ha visto?’, Federica Sciarelli ha salutato il pubblico e la sua squadra con un commiato carico di emozione e profonda gratitudine. La giornalista e conduttrice televisiva, volto simbolo di Rai3, ha concluso la sua lunga e significativa esperienza al timone della trasmissione dedicata alle persone scomparse, lasciando un segno indelebile nel panorama televisivo italiano, come evidenziato anche dal titolo originale dell'articolo: “Federica Sciarelli saluta ‘Chi l’ha visto?’ dopo ventidue anni di conduzione”, e dal sottotitolo: “La giornalista lascia il programma di Rai3 con un messaggio di gratitudine e commozione”.

Un addio commosso: “Una bellissima passeggiata”

Nel corso della sua ultima puntata, Federica Sciarelli ha ripercorso con affetto i suoi ventidue anni, definendoli “una bellissima passeggiata”. Un’espressione che racchiude il senso di un percorso umano e professionale intenso, costellato di impegno e dedizione. La conduttrice ha voluto esprimere la sua profonda riconoscenza, rivolgendo un sentito ringraziamento al Tg3, che l’ha formata, e a Rai3, che l’ha accolta. Un tributo speciale è stato dedicato alla sua “bellissima squadra”, i colleghi che hanno lavorato al suo fianco, uno accanto all’altro, contribuendo al successo e all’efficacia del programma.

L’emozione di Sciarelli è stata palpabile fin dai primi istanti della trasmissione, quando ha sottolineato l’importanza del senso di comunità che si è creato attorno a ‘Chi l’ha visto?’.

Ha rivolto un pensiero commosso ai familiari delle persone scomparse, che con fiducia si sono affidati al programma, e ai numerosi telespettatori che, con il loro aiuto e sostegno, hanno contribuito a dare voce a chi cercava risposte. Questo patrimonio umano, ha ribadito, non dovrà andare disperso, evidenziando il valore sociale e civile del lavoro svolto dalla trasmissione.

Il legame con le storie: l'abbraccio della famiglia Claps

Un momento particolarmente toccante dell’ultima puntata è stato l’intervento di Gildo e Filomena, rispettivamente fratello e madre di Elisa Claps. La vicenda di Elisa Claps, infatti, aveva segnato l’esordio di Federica Sciarelli alla conduzione di ‘Chi l’ha visto?’ nel lontano 2004, creando un legame indissolubile tra la conduttrice e questa storia emblematica.

La signora Filomena ha dedicato a Sciarelli parole cariche di affetto e gratitudine, riconoscendole il merito di aver tenuto “incollate” le persone allo schermo ogni mercoledì sera, mantenendo viva l’attenzione su vicende spesso dimenticate. “Hai attraversato il mondo intero, hai spaccato le montagne”, ha affermato, esprimendo un augurio per il futuro della conduttrice e per chi prenderà il suo posto. Con un “nodo alla gola”, la madre di Elisa ha concluso il suo messaggio con un toccante “ciao Federica, ti voglio un mondo di bene e te ne vorrò sempre”.

Visibilmente commossa da queste parole, Federica Sciarelli ha risposto: “Questo affetto per me ha dell’incredibile. Davvero, mi commuovete”. Una testimonianza del profondo rapporto di fiducia e solidarietà che la conduttrice ha saputo costruire in oltre due decenni con il suo pubblico e con i protagonisti delle storie raccontate, diventando un punto di riferimento per chi cerca verità e giustizia attraverso il piccolo schermo.