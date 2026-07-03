Dal 6 al 10 luglio vanno in onda i nuovi episodi di Forbidden Fruit 4 (Yasak Elma in lingua originale). Stando a quanto si apprende dagli spoiler, Halit cerca vendetta nei confronti di Yildiz ma il suo piano sfuma a causa di Sahika. Nel frattempo la stessa Yildiz viene umiliata da Erim durante la festa di compleanno a sorpresa organizzata per Kaya: il ragazzo infatti, versa un drink addosso all'ex cameriera.

Le puntate della soap turca possono essere seguite in chiaro dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 14:10, ma gli episodi sono visibili anche in streaming sul sito gratuito Mediaset Infinity.

Anticipazioni Forbidden Fruit 4

Le anticipazioni di Forbidden Fruit 4, vedono ancora una volta al centro della trama Sahika ma anche Halit Argun. La Ekinci decide di organizzare una festa a sorpresa per sua sorella Kaya, ma durante la serata scoppiano nuove tensioni. Ender viene esclusa dal party, mentre Kerim, Halit e Yildiz Yilmaz sono presenti. Vedendo un atteggiamento piuttosto gentile da parte di Nadir nei confronti di Yildiz, Halit mantiene la calma ma si tratta solo di una questione di attimi. L'uomo d'affari è infatti, pronto a tendere un tranello alla sua futura moglie. Halit organizza una gita in barca per vedere se realmente tra Yildiz e Kerim ci sia un flirt in corso, ma l'ex cameriera porta con sé i figli Asuman e Halit Can in modo da trasformare la giornata in una gita fuori di porta.

A quel punto Halit organizza un'altra uscita e ingaggia un fotografo per far scattare delle foto compromettenti, ma il piano sfuma a causa di Sahika: la donna infatti, blocca il fotografo e consegna ad Argun le foto di due persone in barca. Non contenta la Ekinci chiede ad Halit di sposare lei anziché Yildiz Yilmaz.

Erim umilia Yildiz

La posizione di Yildiz è sempre più compromessa. Durante la festa per Kaya, la Yilmaz viene umiliata anche da Erim: il figlio di Halit lancia di proposito un drink addosso all'ex cameriera, ma il potente uomo d'affari rimprovera suo figlio. Dopo essersi trasferito a vivere a causa di sua madre Ender, il ragazzo spiega i motivi dell'astio nei confronti della nuova compagna del padre.

Quest'ultima crede che Halit sia innamorato perso di lei, visto che non ha avuto alcuna reazione quando ha saputo che l'argenteria della sua famiglia era stata rivenduta.

Nonostante tutto Caner e Emir ad un certo punto decidono di non ricoprire più il ruolo di spie rispettivamente di Ender e Yildiz.