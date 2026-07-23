Da lunedì 27 a venerdì 31 luglio su Canale 5 alle ore 14:05 vanno in onda i nuovi episodi di Forbidden Fruit 4 (Yasak Elma in lingua originale). Stando a quanto si apprende dagli spoiler, Mert mette in atto un piano per prendersi gioco di Halit Argun: il nuovo arrivato intende acquisire la massima fiducia da parte dell'imprenditore, ma il suo intento è quello di impossessarsi dell'azienda.

Anticipazioni Forbidden Fruit 4

Le anticipazioni legate alle nuove puntate di Forbidden Fruit ruotano tutte intorno a Mert. Quest'ultimo convola a nozze con Zehra, ma il truffatore ha qualcosa da nascondere nei confronti di Halit.

Mert infatti, cerca di acquisire la massima fiducia da parte dell'uomo giurando fedeltà agli Argun ma si tratta solo di un piano visto che nasconde le lettere di Kerim in cui Halit veniva messa in guardia sul suo patrimonio. Per non farsi togliere i poteri appena acquisiti in azienza, Mert continua a manipolare l'imprenditore. A differenza di Halit, Ender e Sahika iniziano a nutrire dei sospetti sul nuovo arrivo: in particolare, la sorella di Kaya cerca di parlarne proprio con Halit ma senza risultati.

Sul fronte sentimentale, la vita di Halit viene scombussolata per l'arrivo in villa di Yigit. Il figlio di Ender da quando è arrivato in casa infatti, non fa altro che provocare l'uomo. A quel punto Halit chiede a Ender di intervenire sulla gestione del figlio.

Come se non bastasse, Halit si vede revocare la patria podestà del piccolo Halit Can: grazie all'aiuto di Sahika, Yigit e Aysel, Yildiz sostiene che la nuova baby-sitter scelta da Ender dia dei sonniferi al bambino per farlo dormire.

Mistero dietro la morte di Halit Argun

Negli episodi in programma della soap opera turca, arriva il momento della morte di Halit Argun. L'imprenditore viene rinvenuto cadavere e la polizia archivia l'accaduto come un incidente. In realtà Sahika, Ender e Yildiz hanno tutte e tre qualcosa da nascondere visto che sanno il motivo per cui Halit è venuto a mancare. Nonostante le tre donne siano a conoscenza dei fatti, entrambe decidono di tacere durante le indagini della polizia in modo da non far trapelare nulla sulla morte dell'imprenditore.