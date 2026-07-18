Intrighi, paure e trappole diaboliche infiammeranno le prossime trame dell'amatissima soap turca Forbidden Fruit. Secondo le anticipazioni della puntata che andrà in onda lunedì 20 luglio su Canale 5 alle 14:05, la tensione salirà alle stelle e i fan dovranno prepararsi a continui colpi di scena. Da una parte vedremo Yıldız Yılmaz (Eda Ece) costretta a una fuga disperata per proteggere il piccolo Halit Can dalle minacce del suo ex Halit Argun (Talat Bulut), dall'altra assisteremo all'ennesimo, spietato piano orchestrato dalla perfida Şahika (Nesrin Cavadzade) ai danni dell'ignaro Kaya.

I timori di Yıldız per il piccolo Halit Can

La tensione salirà alle stelle nella seguitissima soap turca. Yıldız, in preda allo sconforto, deciderà di trasferirsi insieme al piccolo Halit Can e ad Asuman a casa di Rukiye, un'amica di quest'ultima. La donna sarà letteralmente terrorizzata all'idea che Halit possa portarle via il bambino. Per cercare una via d'uscita a questo incubo, chiederà un consiglio prezioso a Kaya. Ma basterà l'aiuto dell'uomo a metterla al sicuro dalle minacce?

La spietata messinscena di Şahika

Nel frattempo, la perfida Şahika Ekinci metterà in atto l'ennesimo inganno ai danni dell'ignaro Kaya. Con una scusa ben architettata, attirerà suo fratello in una stanza d'hotel fingendo clamorosamente di voler compiere un gesto estremo e farsi del male.

La situazione precipiterà inevitabilmente quando Kaya, ovviamente preoccupato, la raggiungerà precipitosamente in stanza, credendola in serio pericolo.

Il vero obiettivo: soggiogare Kaya emotivamente

Il vero, oscuro secondo fine di questa crudele finzione sarà puramente manipolatorio. Quando i suoi innumerevoli intrighi rischieranno di fallire miseramente, Şahika si ritroverà infatti con le spalle al muro. Terrorizzata all'idea di perdere per sempre l'unica persona che le vuole veramente bene, non si farà il minimo scrupolo a ingannarlo di nuovo pur di non restare isolata. Recitando alla perfezione la parte della donna distrutta, il suo unico scopo sarà quello di far sentire Kaya tremendamente in colpa, manipolandolo emotivamente per riottenerne il pieno supporto e mantenerlo perennemente dipendente da lei.

Il legame di sangue basterà a coprire questa folle bugia, o l'uomo aprirà finalmente gli occhi?

Chi è Eda Ece, l'iconico volto di Yıldız

Nata a Istanbul il 20 giugno 1990, Eda Ece è oggi senza dubbio una delle attrici più amate e seguite della televisione turca contemporanea. Laureata in Psicologia, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione sin da giovanissima, dimostrando fin da subito un talento fuori dal comune. Nel corso degli anni ha saputo costruire una carriera estremamente solida e versatile, passando con assoluta naturalezza dai set delle serie tv ai ruoli di brillante conduttrice e giudice sul piccolo schermo. La sua definitiva consacrazione internazionale, però, è arrivata proprio grazie alla sua straordinaria capacità di dare vita a personaggi profondamente carismatici: la sua indimenticabile interpretazione di Yıldız Yılmaz nella seguitissima soap Forbidden Fruit (Yasak Elma) l'ha infatti consacrata definitivamente nell'Olimpo delle star televisive, facendola entrare nel cuore di milioni di telespettatori.

Lontano dai riflettori e dai drammi del set, l'amata interprete di Yıldız ha trovato la vera felicità accanto al marito, il cestista Ahmet Buğrahan Tuncer. A completare il loro splendido quadro familiare è arrivata la primogenita Mina İpek, nata il 4 aprile 2024, che ha permesso all'attrice di realizzare finalmente il suo profondo desiderio di maternità.