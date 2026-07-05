Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit in onda nel daytime di Canale 5, dopo essere stato licenziato da Halit e umiliato durante il matrimonio con Yildiz, Kerim non avrà alcuna intenzione di arrendersi. Cercherà l'appoggio di Sahika, spronandola a usare il suo ruolo di azionista dell'Argun Holding per opporsi alle decisioni dell'imprenditore.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Kerim disperato corre da Sahika

Ancora scosso per quanto accaduto, Kerim raggiungerà Sahika e le chiederà di intervenire per impedirgli di perdere definitivamente il lavoro.

La donna, però, gli ricorderà di averlo messo più volte in guardia sulla pericolosità della situazione e gli farà capire che, dopo l'umiliazione subita da Halit, convincerlo a cambiare idea sarà ormai quasi impossibile.

Kerim sprona Sahika a vendicarsi di Halit

Nonostante tutto, Kerim non si arrenderà e proverà a fare leva sull'orgoglio della donna: "Tu hai delle quote della holding. Perché ti comporti come una semplice dipendente? Batti un pugno sul tavolo, difendi l'uomo che hai portato in azienda e fai valere i tuoi diritti".

Il giovane le ricorderà anche che Halit l'ha lasciata sola dopo averla coinvolta nell'ingresso di Kerim in azienda e sosterrà che il modo migliore per vendicarsi sarà costringerlo a vederselo ogni giorno davanti agli occhi.

Sahika cede a Kerim e pianifica la vendetta

Le parole di Kerim finiranno per convincere Sahika. La donna ammetterà che, forse, il modo migliore per colpire Halit sarà proprio quello di impedirgli di liberarsi di Kerim.

"Hai ragione. Bisogna continuare a metterti davanti agli occhi di Halit, così non avrà mai pace in azienda", dirà, promettendo di fare tutto il possibile per aiutarlo.

A quel punto, Kerim ribadirà di essere del tutto innocente e spiegherà che, se il licenziamento diventasse di dominio pubblico, la sua carriera sarebbe compromessa irrimediabilmente. Davanti alle preoccupazioni del giovane, Sahika gli assicurerà il suo totale supporto, promettendo che il giorno successivo, in azienda, ci sarà una resa dei conti con Halit e che non avrà alcuna intenzione di accettare passivamente quanto accaduto.