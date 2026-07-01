Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, pur di liberarsi di Mert, Sahika metterà in atto un piano studiato nei minimi dettagli. Riuscirà a isolarsi con il manager nel suo ufficio, poi inizierà a gridare chiedendo aiuto, mostrandosi davanti ai colleghi con gli abiti strappati, accusandolo di aver tentato di molestarla.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Sahika attira Mert in trappola

Sahika chiederà al segretario Haluk di trattenere Mahmut, il collaboratore di Hasan Ali, nei pressi dell'ufficio di Mert, così da assicurarsi dei testimoni pronti a intervenire.

Rimasta sola con il manager, la donna cambierà improvvisamente atteggiamento e gli dirà di aver capito il motivo per cui continua a provocarlo: "Ho capito perché ti tormento tanto. È perché mi sei mancato".

Sahika accusa Mert di molestie, ha i vestiti strappati

Mert resterà sorpreso dalle parole della collega, ma pochi istanti dopo Sahika inizierà a gridare chiedendo aiuto. Quando Haluk e Mahmut entreranno nell'ufficio, la troveranno con i vestiti strappati, mentre lei accuserà Mert di averla molestata.

L'uomo negherà tutto, sostenendo di non averla nemmeno sfiorata, ma Sahika continuerà a recitare la sua parte davanti a tutti i presenti.

Sahika piange da Hasan Ali e incastra Mert

La notizia si diffonderà rapidamente negli uffici dell'Argun Holding e raggiungerà anche Hasan Ali.

In lacrime, Sahika gli racconterà che Mert la perseguitava da tempo e che, dopo il suo rifiuto, ha perso il controllo.

"Mert è ossessionato da me. Quando gli ho detto che non potevamo stare insieme mi ha aggredita", dichiarerà davanti a Hasan Ali.

Haluk confermerà di aver sentito le urla e di aver trovato Sahika nell'ufficio di Mert in evidente stato di agitazione. Pur senza aver assistito direttamente all'episodio, la sua testimonianza finirà per rafforzare la versione della donna, mettendo Mert in una posizione sempre più difficile.

Gli episodi di Forbidden Fruit (Yasak Elma) vanno in onda in prima visione assoluta su Canale 5, nel daytime del pomeriggio dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:05 circa, e sono disponibili anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.