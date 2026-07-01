Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Yildiz metterà fine alle speranze di Cenk. Pur apprezzando il suo interesse, gli spiegherà di non volersi impegnare in questo momento. Poco dopo, però, un confronto con Çağatay farà emergere i suoi veri sentimenti e cambierà il destino dei due vicini di casa.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Yildiz rifiuta Cenk, 'Tra noi non può esserci nulla'

Prima dell'incontro con Cenk, Yildiz parlerà con la madre Asuman, spiegandole di voler chiarire la situazione una volta per tutte. "Mi chiama in continuazione. È meglio dirgli di persona che tra noi non può esserci nulla", dirà, precisando di non voler alimentare false speranze.

Dopo il faccia a faccia, Cenk resterà deluso. Il giovane correrà da Çağatay per sfogarsi e gli racconterà di aver aperto il suo cuore a Yildiz. "Le ho detto che cercavo una relazione seria, che volevo sposarmi e diventare padre. Cos'altro avrei dovuto dirle?", confesserà all'amico.

Cenk aggiungerà che Yildiz gli avrà spiegato di non sentirsi pronta per una relazione e di preferire, almeno per il momento, restare soltanto amici. Un rifiuto che il ragazzo faticherà ad accettare.

Çağatay mette alle strette Yildiz dopo il rifiuto di Cenk

Dopo aver ascoltato il racconto di Cenk, Çağatay cercherà Yildiz. Il giovane vorrà vederci chiaro e capire se quel rifiuto nasconda in realtà un interesse proprio nei suoi confronti, spingendola a un confronto diretto.

Così le dirà: "Cenk mi ha raccontato che gli hai detto di no. Eppure lui mi ha spiegato che vuole una relazione seria". Quelle parole metteranno Yildiz in evidente imbarazzo, costringendola a confrontarsi con ciò che prova davvero.

Yildiz si confessa a Çağatay, scatta il primo bacio

Dopo qualche istante di esitazione, Yildiz troverà finalmente il coraggio di confessare i propri sentimenti. Guardando Çağatay negli occhi, gli rivelerà: "È vero, lui voleva una relazione seria. Ma io la volevo con te".

Le parole della donna lasceranno Çağatay senza fiato. Per la prima volta, Yildiz ammetterà apertamente che il motivo del rifiuto a Cenk non è la paura di impegnarsi, ma il fatto di essersi innamorata di lui. A quel punto il giovane non riuscirà più a trattenere le proprie emozioni e si avvicinerà a Yildiz: i due si baceranno, dando finalmente inizio alla loro storia d'amore.