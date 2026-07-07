Le trame degli appuntamenti turchi di Forbidden fruit in programma a breve su Canale 5 raccontano che Ender rimarrà da sola in seguito alla partenza dei figli per l'estero. La donna proverà a riallacciare le nozze con Kaya ma andrà incontro ad una brutta sorpresa.

Ender rimane senza figli che volano all'estero

Tutto inizierà quando Yigit deciderà di lasciare Istanbul per trasferirsi in Inghilterra e proseguire gli studi, deciso a lasciarsi alle spalle la delusione per la fine della storia con Lila. Poco dopo anche Erim sceglierà di raggiungere il fratellastro a Londra, desideroso di allontanarsi dalle continue tensioni famigliari.

Ender, rimasta senza figli, inizierà a riflettere sugli errori commessi e deciderà di affrontare Kaya per tentare una riconciliazione. Durante il loro confronto, emergerà che entrambi erano stati manipolati da Sahika, che aveva alimentato il reciproco sospetto di un tradimento. Nonostante il malinteso, Kaya confesserà ad Ender di essere ormai esausto dei continui conflitti che hanno caratterizzato il loro rapporto.

Kaya non concede una chance all'ex moglie

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Ender farà un ultimo tentativo per salvare il matrimonio. La donna si dirà pronta a lasciare il suo incarico all'Argun Holding per trasferirsi a Londra insieme a Kaya. La proposta sembrerà far vacillare l'uomo, deciso a prendersi del tempo per riflettere.

Qualche ora dopo, Kaya chiederà all'ex moglie di recarsi a casa sua. Ender crederà che l'ex marito sia pronto a concederle una seconda chance ma si troverà davanti ad una brutta sorpresa. La donna troverà una lettera d'addio da parte dell'avvocato.

Nella missiva, Kaya comunicherà ad Ender di aver scelto di voltare definitivamente pagina. L'uomo crederà sia impossibile ricostruire il loro rapporto e le rivelerà di essere già in partenza per Londra. Una decisione che segnerà anche l'uscita di scena di Kaya dopo quella di Yigit ed Erim.

Ender, ormai rimasta sola, concentrerà le proprie forze sull'Argun Holding dove non mancheranno nuovi colpi di scena destinati a cambiare gli equilibri della famiglia Argun.

Sahika ha organizzato una festa per far conoscere una donna a Kaya

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit che sono andate in onda ad inizio luglio su Canale 5, Sahika ha organizzato una festa con l'intenzione di far conoscere una donna a Kaya in seguito alla sua separazione da Ender. Il piano non ha avuto l'esito sperato a causa dell'arrivo della Celebi all'evento. Infine, Yildiz è apparsa sempre più divisa tra Halit e Kerim. Allo stesso tempo, la donna ha dimostrato di avere dei grandi problemi economici.