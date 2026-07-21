Le trame delle nuove puntate di Forbidden fruit in onda dal 27 al 31 agosto sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Kerim organizzerà un piano che porterà all'arresto di Mert. Intanto Ender Celebi, rimasta sola, chiederà una seconda chance a Kaya.

Mert ha fatto arrestare Kerim

Halit reagirà con irritazione all'arrivo di Yigit alla villa. L'imprenditore avrà un duro confronto con la moglie per la gestione della casa e dei figli.

Mert e Kerim, invece, organizzare un piano per derubare il signor Argun dopo essere entrati in possesso della combinazione della sua cassaforte.

Il pubblico scoprirà che l'amato di Zehra ha orchestrato una trappola per entrare nelle grazie del suocero. Di conseguenza, Mert farà sorprendere Kerim in flagrante per poi consegnarlo alla polizia. L'uomo verrà arrestato e portato via.

Yildiz, invece, studierà una strategia per riprendersi suo figlio ed allontanare Ender e Halit grazie alla complicità di Sahika, Yigit e Aysel. I quattro faranno credere all'imprenditore che Halitcan venga drogato dalla tata per farla rimproverare da Ender. Halit perderà il controllo e deciderà di lasciare la moglie.

Ender vuole una seconda chance da Kaya

Le anticipazioni settimanali di Forbidden fruit rivelano che Mert sposerà Zehra per mettere le mani sui poteri conferiti da Halit.

L'uomo inoltre impedirà al signor Argun di ricevere una lettera da Kerim. Sahika dimostrerà di nutrire dei sospetti su Mert e per questo cercherà di mettere in guardia il signor Argun. Per screditarlo, la donna attirerà l'uomo in un albergo per mettere in luce la sua vera natura.

Ender, intanto, dirà a Kaya che Sahika ha cercato di separarli. La donna pentita per gli errori commessi chiederà all'avvocato una seconda chance.

Halit, invece, nominerà Mert come suo sostituto temporaneo dopo la sua decisione di prendersi un periodo di riposo in fattoria. Il signor Argun suddividerà il suo patrimonio tra i figli, affidando ad una fondazione la gestione delle quote fino alla loro maggiore età. In questo modo, Yildiz si troverà in grave difficoltà economica.

Ender ha appreso che suo figlio Yigit ha fatto ritorno dall'America

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit andate in onda a fine luglio su Canale 5, Caner ha provato a mettersi in contatto con Ender per avvisarla dell'arrivo di Yigit dall'America. La donna è apparsa sconvolta poiché suo figlio non era a conoscenza delle sue nozze con Halit. Celebi ha chiesto al fratello di occuparsene finché non avesse trovato una soluzione. La situazione si è rivelata molto complicata nonostante la donna abbia ottenuto una vittoria importante contro Yildiz e Sahika.