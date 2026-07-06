Nelle puntate della soap turca Forbidden Fruit in onda su Canale 5 da lunedì 13 a venerdì 17 luglio 2026, a un passo dal matrimonio con l’ex marito Halit Argun (Talat Bulut), la giovane Yildiz Yilmaz (Eda Ece) deciderà di allontanarsi da Kerim Incesu (Gökhan Alkan), mettendo fine ai loro appuntamenti.

Ender si serve dell’aiuto del fratello Caner per vendicarsi di Yildiz

Yildiz tornerà a fidarsi nuovamente della sua ex amica Ender (Sevval Sam), appena ammetterà di essersi comportata male con lei. In realtà, quest’ultima si riavvicinerà alla giovane per fargliela pagare.

Poco dopo, Yildiz incontrerà Kerim per l’ultima volta, e gli dirà di non volerlo più vedere, per il fatto di essere in procinto di sposare l’ex marito Halit. Ender invece si servirà della complicità di suo fratello Caner (Barış Aytaç), al quale chiederà di mentire a Emir (Serkan Rutkay Ayıköz), per poter architettare il suo piano ai danni di Yildiz.

I piani di Kerim e Mert falliscono, Ender, Caner e Emir mentono a Yildiz

Intanto, i piani di Kerim e del suo socio Mert (Can Nergis) non andranno a buon fine, proprio quando saranno a passo dall'ottenere un prestito e finire il loro lavoro.

Successivamente, Ender, Caner ed Emir convocheranno Yildiz con urgenza, e le faranno credere che Sahika (Nesrin Cavadzade) la sta facendo pedinare.

Riepilogo: Halit ha fatto pedinare Yildiz per toglierle la custodia di loro figlio

In precedenza, mentre ha continuato a portare avanti i preparativi delle nozze, Halit ha assunto un investigatore privato per far cogliere in flagrante Yildiz, con la convinzione che lo stia tradendo con Kerim. L’obiettivo dell’imprenditore è stato quello di ottenere delle prove contro Yildiz, per poter richiedere l’affidamento del loro bambino Halitcan al tribunale. Halit ha cominciato a sospettare dell’infedeltà di Yildiz, dopo aver ascoltato un suo litigio acceso con Ender, mentre rientrava alla sua villa insieme al figlio Erim (Ahmet Haktan Zavlak). Nello specifico, Ender ha accusato Yildiz di aver deciso di sposare l’ex marito soltanto per interesse, per averle confessato di essersi innamorata di Kerim, prima di accettare la proposta di matrimonio.