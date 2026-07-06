Negli nuovi episodi della quarta stagione di Forbidden fruit in programma a breve su Canale 5, Feride non vedrà di buon occhio Yildiz Yilmaz, credendo che sia interessata al patrimonio di Cagatay. Nonostante questo, la donna non potrà fare niente quando quest'ultimo e la sorella di Zeynep annunceranno la loro storia d'amore.

Feride crede che Yildiz sia interessata al patrimonio di Cagatay

Feride svilupperà un atteggiamento opprimente nei confronti di Cagatay. La donna crederà che Yildiz sia interessata esclusivamente al patrimonio della famiglia Kuyucu per arricchirsi e trovare un nuovo padre per Halitcan dopo la morte di Halit, avvenuta tre mesi prima.

Feride metterà in atto diversi tentativi per allontanare la sorella di Zeynep dal figlio, arrivando a fargli credere che sia l'amante di Hasan Ali.

Il piano, però, non avrà l'effetto sperato. Feride chiederà a Guler di recarsi nella lavanderia che Yilldiz ha appena aperto per lavare delle tende. In questa circostanza, la donna accuserà la sorella di Zeynep di aver rovinato dei tendaggi preziosi, chiedendo una grande cifra come risarcimento. Ma Cagatay scoprirà l'inganno della madre, tanto da prendere le difese di Yildiz

Yilmaz e Cagatay iniziano una storia d'amore

Le anticipazioni turche di Forbidden fruit rivelano che Yildiz respingerà il corteggiamento di Cenk, sentendosi riconoscente nei confronti di Cagatay.

Il figlio di Feride, a questo punto, farà il passo decisivo verso la protagonista, facendole presente che Cenk l'ha messo al corrente del rifiuto ricevuto. La donna gli farà presente di volere una storia con lui che sorpreso la bacerà sulla bocca. I due si lasceranno finalmente andare ai propri sentimenti, segnando l'inizio della loro relazione.

In un primo momento Yildiz preferirà mantenere il riserbo sulla nuova storia d'amore, ma il segreto durerà poco. Per dimostrare la serietà delle sue intenzioni, Cagatay inviterà Yilmaz ad una cena di famiglia nella casa del padre Hasan Ali, estendendo l'invito anche ad Asuman.

L'incontro, tuttavia, avrà un risvolto negativo. Alla stessa tavola saranno presenti anche Ender, Caner, Mert e Zehra.

Feride reagirà male alla scoperta che Yildiz è la nuova fidanzata del figlio.

Forbidden fruit, ultime puntate: Yildiz ha subito una perdita economica

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit andate in onda ad inizio luglio su Canale 5, Ender ha perso il controllo durante un incontro fortuito con Yildiz, Kaya, Halit, Sahika e Nihal. La darklady aveva organizzato la cena per far conoscere a suo fratello una donna ma la sua ex cognata si è presentata una volta scoperto tutto. Infine Yildiz ha subito una grande perdita economica e non ha saputo come arginare le conseguenze.