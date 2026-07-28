Le trame delle puntate di Forbidden fruit in programma dal 3 al 7 agosto in prima visione su Canale 5 raccontano che Yildiz apparirà affascinata da Cagatay, un ricco scapolo dell'alta società turca. Hasan Ali, invece, vorrà entrare in affari con l'Argun Holding in grave crisi finanziaria.

Yildiz affascinata da Cagatay

L'Argun Holding attraverserà una grave crisi finanziaria in seguito alla morte di Halit avvenuta tre mesi prima. Mert proporrà a Sahika e Ender la fusione con la Kuyu Holding, con a capo un ricco uomo di Adana, Hasan Ali. La darklady si alleerà con l'uomo, riuscendo a convincere la sua ex cognata a fare affari con la nuova azienda.

Yildiz, nel frattempo, non riuscirà a trovare un'occupazione. La donna chiederà consiglio a sua madre Asuman, che le suggerirà di prendere in considerazione l'idea di trovarsi un nuovo marito ricco. La signora insieme ad Emir e Caner presenteranno ad Yildiz alcuni scapoli dell'alta società turca. La donna apparirà interessata a Cagatay, un uomo affascinante che abiterà nel suo stesso immobile. Emir e Caner aiuteranno la sorella di Zeynep a combinare alcuni incontri col vicino di casa.

Anticipazioni Forbidden fruit: Ender crede che Hasan Ali non sia adatto a guidare l'azienda

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Ender, Sahika, Zehra e Mert parteciperanno ad una cena organizzata da Hasan Ali per celebrare la fondazione delle due aziende.

La madre di Yigit riterrà l'evento troppo sfarzoso e l'imprenditore non adatto a guidare l'holding.

Intanto Asuman incontrerà per la prima volta Feride. Le due donne dimostreranno di non andare per nulla d'accordo. Yildiz, invece, sarà riconoscente a Cagatay per la sua gentilezza. La donna cucinerà una torta per fare colpo sull'uomo ma alla consegna farà una scoperta sconvolgente. La vedova di Halit scoprirà che il ragazzo è già fidanzato con Selin. La relazione tuttavia terminerà nel giro di poco tempo. Yildiz rimarrà vicina a Cagatay, infondendogli coraggio in seguito alla rottura.

Kerim e Mert hanno organizzato un piano per derubare Halit

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit che sono andate in onda a fine luglio su Canale 5, Yildiz ha perso tutto compreso suo figlio Halitcan.

La donna ha stretto un patto con Sahika per distruggere Ender e Halit. Yigit ha aiutato le due donne, trasferendosi alla villa per spiare sua madre. Quest'ultima ha licenziato Aysel, fedele ad Yildiz. Intanto Yigit ha provocato la rabbia di Halit, che ha litigato furiosamente con la moglie. Allo stesso tempo, Mert e Kerim hanno orchestrato un piano per mettere le mani sulla cassaforte del signor Argun per derubarlo.