Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Halit perderà la fiducia in Yildiz dopo essere entrato in possesso delle fotografie che la ritraggono insieme a Kerim. Convinto che la futura moglie lo abbia tradito, l'imprenditore metterà in scena il matrimonio solo per umiliarla davanti a tutti. Dopo il clamoroso epilogo delle nozze, licenzierà Kerim e ordinerà a Yildiz di lasciare la villa insieme ad Asuman, dando così inizio a un vero incubo.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Ender incastra Yildiz, spuntano le foto segrete con Kerim

Alla vigilia delle nozze, Ender riuscirà a recuperare dalla cassaforte di Sahika le fotografie che ritraggono Yildiz e Kerim insieme e le consegnerà a Halit.

I due organizzeranno così un piano per smascherare la giovane proprio il giorno del matrimonio.

Convinto che Yildiz lo abbia ingannato, Halit aspetterà la cerimonia per vendicarsi pubblicamente. Dopo il clamoroso colpo di scena all'altare, perderà il controllo e si scaglierà contro Kerim, ritenendolo responsabile del presunto tradimento.

Halit caccia Yildiz e la madre: 'Prepara le valigie'

Subito dopo rivolgerà la sua furia anche contro Yildiz.

"Prepara le valigie e vattene subito da casa mia. Porta via anche tua madre", le dirà, aggiungendo che dovrà pagare per quello che gli ha fatto.

Sconvolta per quanto accaduto, Yildiz continuerà a proclamarsi innocente. Prima di lasciare la villa, si rivolgerà a Zehra chiedendole se sia al corrente di quanto era successo.

La ragazza negherà qualsiasi coinvolgimento: "No, certo che non lo sapevo. Come avrei potuto saperlo?".

Halit blocca Yildiz e le toglie il piccolo Halit Can

Vedendo la figlia sconvolta, Asuman cercherà di allontanarla dalla villa. Yildiz, però, avrà un solo pensiero: non separarsi dal piccolo Halit Can.

Quando proverà a lasciare la casa con il bambino, le guardie del corpo e Sitki glielo impediranno, facendo scoppiare una discussione. Per evitare uno scandalo davanti a tutti, Halit permetterà infine a Yildiz di andarsene, ma agirà immediatamente per vie legali.

Il giudice toglie temporaneamente il figlio a Yildiz

Attraverso il suo avvocato, Halit richiederà un provvedimento d'urgenza. Il tribunale riterrà che Halit Can debba mantenere la propria routine e considererà il fatto che Yildiz non abbia più una casa in cui vivere.

Per questo motivo il giudice affiderà temporaneamente il bambino al padre. Yildiz sarà devastata quando l'avvocato di Halit le sottrarrà ufficialmente il figlio; solo a quel punto, l'ormai ex moglie dell'imprenditore sarà costretta a fare ritorno nel suo vecchio quartiere insieme ad Asuman. Sarà proprio la madre a convincerla a non arrendersi e a lottare con tutte le sue forze per riottenere la custodia di Halit Can.