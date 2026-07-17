Le trame delle puntate turche di Forbidden fruit in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 annunciano che ci saranno momenti felici per Yildiz Yilmaz. La donna deciderà di sposare Cagatay, scatenando la reazione delle rispettive famiglie.

Feride contraria alla storia tra Yildiz e Cagatay

Feride apparirà contrariata alla relazione tra Yildiz e Cagatay. La signora non sopporterà che suo figlio si sia accompagnato ad una donna di oltre vent'anni più grande di lui. La moglie di Hasan Ali organizzerà alcune trappole per rovinare il rapporto della coppia.

Ma ogni tentativo si rivelerà vano compreso quando Feride chiederà aiuto a Sahika. La donna, a questo punto, cercherà di corrompere con del denaro Asuman affinché faccia lasciare Yildiz e Cagatay. Questi ultimi prenderanno una decisione definitiva, tanto da pensare di sposarsi il giorno successivo all'insaputa di tutti.

Yilmaz e Cagatay diventano marito e moglie all'oscuro di tutti

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Yildiz e Cagatay si recheranno in municipio dove diventeranno marito e moglie. Feride sottolineerà al figlio che non accetterà mai la donna come sua nuora. La signora inoltre informerà l'uomo che presto si pentirà di aver sposato una donna con un bambino a carico. Allo stesso tempo, Hasan Ali apparirà contento per le nozze, specificando a Cagatay che avrebbe voluto esserci.

Nonostante questo, l'imprenditore organizzerà una festa alla sua villa per festeggiare i due neo sposi. Hasan Ali confiderà a Sedai di nutrire delle perplessità sulla nuora anche se le sta simpatica. Asuman, invece, si arrabbierà con Yiìldiz, rimproverandola per non averla avvisata prima. Sahika porterà avanti un piano controffensivo che chiederà l'aiuto inaspettato di Zehtra.

Halit ha sposato Ender, lasciando Yildiz sull'altare

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit che sono andate in onda a metà luglio su Canale 5, Halit ha organizzato la sua vendetta ai danni di Yildiz dopo che ha scoperto che ha una doppia vita. L'imprenditore ha lasciato la donna durante la cerimonia nuziale, informandola di essere già convolato a nozze con Ender. Quest'ultima ha fatto il suo arrivo vestito da sposa a braccetto col figlio Erim, che è apparso felice del ritorno di fiamma dei genitori.

Anche per Sahika è stata una vera e propria doccia gelata. La darklady è stata ingannata dall'imprenditore che le aveva promesso che l'avrebbe sposata al posto di Yildiz. La sorella di Kaya ha quindi meditato una vendetta ai danni di Ender e Halit. Quest'ultimo, intanto, ha informato Kerim che non avrebbe più lavorato nella sua azienda.