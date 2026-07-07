Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, dopo il matrimonio saltato tra Halit e Yildiz e la decisione dell'imprenditore di ottenere l'affidamento esclusivo di Halit Can, Zehra affronterà Ender in un faccia a faccia, ritenendola una delle principali responsabili del dramma vissuto da Yildiz e chiedendole conto delle sue azioni.

Zehra affronta Ender per difendere Yildiz

Ancora sconvolta dagli ultimi eventi, Zehra non riuscirà a trattenere la rabbia quando Ender si presenterà da lei.

"Come hai potuto fare una cosa del genere?", le chiederà, ricordandole che Halit è ormai deciso a strappare il piccolo Halit Can a Yildiz.

"Pensa a Yildiz. Papà prenderà il bambino e lei rischia di non poterlo più vedere. Non ti fa pena?", aggiungerà.

Ender non cede e attacca Yildiz

Ender, però, non mostrerà alcun ripensamento. Cercherà di minimizzare le accuse della figliastra, sostenendo che la scelta di togliere il figlio alla madre sia un'iniziativa esclusiva dell'imprenditore: "La questione riguarda Halit. Nessuno può interferire nelle sue decisioni".

Subito dopo, la donna passerà al contrattacco: ricorderà tutto quello che, a suo dire, avrebbe subito da Yildiz dopo il loro divorzio, ribadendo di non considerarla affatto una vittima ma la vera responsabile del proprio destino.

Spoiler Forbidden Fruit: Ender conferma il tradimento con Kerim

Nel corso del confronto, Zehra chiederà alla matrigna se siano vere le accuse rivolte da Halit a Yildiz, ovvero che la donna lo abbia tradito con Kerim. "Quello che mio padre ha raccontato su Yildiz è vero?", domanderà, riferendosi al presunto tradimento.

Ender non avrà dubbi, la guarderà dritta negli occhi e risponderà: "Sì, è tutto vero", avallando la tesi della relazione tra la ragazza e Kerim e rafforzando così la convinzione di Halit di essere stato tradito.

Per non perdere i prossimi risvolti di questa intricata vicenda, l'appuntamento con le nuove puntate di Forbidden Fruit è dal lunedì al venerdì alle ore 14:05 su Canale 5. Vi ricordiamo che tutti gli episodi della soap sono disponibili anche in streaming, in diretta o on demand, sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.