Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Sahika metterà in scena una finta crisi emotiva per riconquistare la fiducia del fratello Kaya. Dopo il fallimento dei suoi piani e la sfumata possibilità di sposare Halit, la donna si mostrerà disperata, arrivando perfino a minacciare il suicidio pur di impietosire il fratello e spingerlo ad accoglierla nuovamente.
Anticipazioni Forbidden Fruit: Kaya allontana Sahika e prende le distanze
Dopo il matrimonio saltato tra Halit e Yildiz e la successiva battaglia per l'affidamento di Halit Can, nelle prossime puntate della soap Kaya prenderà le distanze dalla sorella, sempre più preoccupato per i suoi intrighi.
Temendo di aver perso il suo sostegno, Sahika ricorrerà all'ennesima manipolazione.
Il finto piano del suicidio di Sahika terrorizza Kaya
Quando Kaya arriverà davanti alla sua stanza d'albergo, troverà la porta chiusa. Nonostante i suoi ripetuti inviti ad aprire, la protagonista delle trame di Forbidden Fruit continuerà a recitare la parte della donna distrutta. "Non posso guardarti in faccia in questo momento", gli dirà con tono disperato.
Vedendo che la sorella non accennerà a rispondere, Kaya minaccerà di far intervenire il personale dell'albergo per aprire la porta. Sahika porterà la sua recita al culmine. "Mi ucciderò", urlerà dall'altra parte della porta. In realtà non avrà alcuna intenzione di togliersi la vita.
Sarà soltanto una messinscena studiata per far credere a Kaya di essere ormai senza speranza e spingerlo a sentirsi responsabile del suo stato d'animo.
La strategia funziona, Kaya cede e riporta a casa la sorella
La minaccia getterà Kaya nel panico. Convinto che la sorella possa davvero compiere un gesto estremo, continuerà a implorarla di aprire. Dopo aver creato un momento di suspense, Sahika aprirà la porta, facendo credere che il fratello sia riuscito a impedirle un gesto irreparabile.
La strategia funzionerà. Ignaro di essere stato manipolato, Kaya finirà per impietosirsi. Come già accaduto in passato negli spoiler di Forbidden Fruit, Sahika riuscirà a ingannarlo ancora una volta e a convincerlo a riportarla a casa, riavvicinandosi a lui grazie a una disperazione completamente simulata.