Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, a poche ore dalle nozze, Halit prenderà una decisione. Convinto che Yildiz lo abbia tradito con Kerim e preso in giro, l'imprenditore rivelerà al suo amico Enis di non avere più alcuna intenzione di sposarla e di aver organizzato un piano per umiliarla proprio il giorno del matrimonio.

Anticipazioni Forbidden Fruit, Halit confessa: 'Non sposerò Yildiz'

Prima della cerimonia, Halit incontrerà lo storico confidente Enis, che si dirà sorpreso nel vederlo pronto a convolare nuovamente a nozze.

Sarà proprio in quel momento che Halit lo lascerà senza parole con una confessione: "Non sposerò Yildiz".

Enis penserà inizialmente che il matrimonio sia stato annullato, ma Halit preciserà che la cerimonia si svolgerà comunque e che sarà Yildiz a ignorare ciò che sta realmente per accadere.

Halit scopre il tradimento di Yildiz con Kerim

L'imprenditore spiegherà di aver scoperto che Yildiz ha commesso un grave errore nei suoi confronti e di sentirsi umiliato.

"Yıldız ha fatto un errore enorme. E, come se non bastasse, mi ha preso per uno stupido", dirà all'amico, lasciando intendere di essere convinto che la futura moglie lo abbia tradito con Kerim.

Enis proverà a convincerlo a riflettere, ricordandogli che Yildiz è la madre di Halit Can e invitandolo a non prendere decisioni affrettate.

Halit prepara la vendetta durante le nozze

Nonostante i tentativi dell'amico di farlo ragionare, Halit confermerà di aver già deciso. Rivelerà che Yildiz giungerà all'altare convinta di sposarlo, ma che il suo piano è pronto a scattare proprio durante la cerimonia.

"Yildiz verrà all'altare pensando di diventare mia moglie. Poi entreranno i testimoni", anticiperà, senza però svelare quale sarà il colpo di scena finale.

Prima di congedarsi, Halit lascerà intendere di aver preparato una sorpresa ancora più clamorosa, spiegando a Enis che terrà il dettaglio più importante per la fine. Una rivelazione che aumenterà l'attesa per il matrimonio e per la vendetta che l'imprenditore intende consumare davanti a tutti.

Una rivelazione che aumenterà l'attesa per il matrimonio di Forbidden Fruit e per la trappola che l'imprenditore intende consumare davanti a tutti gli invitati.